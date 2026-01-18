АПК зимой не отдыхает – готовы ли аграрии к морозам и в чём плюсы сугробов?

Аграрии не только Витебской области, но и по всей стране не сидят сложа руки. Хотя на календаре январь, а в полях снег и морозы, уже началась подготовка к новому сезону, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе премьер-министр подписал соответствующий документ. А аграрии засучили рукава. Тем более что нынешняя зима дает надежду на хороший урожай. Много снега – это защита озимых от мороза и влага весной. А еще сейчас горячая пора для животноводов. Соцсети заполнили ролики про представителей дикой фауны, которые нуждаются в помощи в такие холода. Ну а наша съемочная группа отправилась проведать тех, кто, хоть и под защитой человека круглый год, но все равно подвержен перепадам температур. Как в хозяйствах подготовились к холодам и что несет АПК холод и морозы, знает Анастасия Иванникова.

Он укрыл поля плотным снежным одеялом, но даже не подозревал, что еще не раз услышит «спасибо» от тех, кто в поле. Циклон «Улли» для аграриев стал не вредителем, а долгожданным союзником – вывел озимые из зоны риска. Бесснежные морозы могли буквально разбить на льдинки наши надежды на урожай.

Сергей Примаченко, председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Минского областного исполнительного комитета:

Каждый сантиметр снега – это один градус минус. То есть снег – это тепло (работает словно термос), а в будущем еще и необходимая влага, которой так не хватало в последние годы. Настоящая магия начнется весной. Талые воды напитают почву на максимальную глубину. Главное – не переборщить.

Здесь порядка 5-6 градусов для того, чтобы растения почувствовали себя как в зимних условиях. Благодаря подобной «морозной терапии» для озимых, что называется, день за два. Такая искусственная зимовка помогает ускорить размножение и получить три урожая за сезон. А еще понять, какой минус все-таки будет критическим.

Владимир Холодинский, заведующий лабораторией регуляции роста и развития растений Научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по земледелию:

Озимый ячмень без наличия снежного покрова может переносить -12, -13 градусов на протяжении трех суток. Следующая идет озимая пшеница – она порядка 13-14 градусов переносит. Озимая тритикале от 15 до 16. Ну и самая зимостойкая и морозоустойчивая – озимая рожь, она порядка 18 градусов может переносить без наличия снежного покрова. Навредит ли минус еще одним нашим кормилицам?

Добро пожаловать в местный детский сад. В клецкий молочно-товарный комплекс наша съемочная группа наведалась в обед. Отсюда и слегка «безлюдная» картина. Не подумайте, не от холодов. У телят все, как и положено, – по расписанию тихий час. Эти симпатичные домики прописку сменили как раз накануне морозов. Переехали с улицы. Как говорится, береженого бог бережет. Для человека даже здесь, внутри, минус очень ощутим. Но у телят свои критерии комфорта.

Переходим в соседнее здание. Старшее поколение тоже не подозревает, какой за дверями суровый минус. Зимний (более частый) режим скреперной системы, дополнительные опилки на лежаках, даже поильники с подогревом. А еще привычный распорядок дня, да и меню погоде под стать.