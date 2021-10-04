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«Проиграем битву за умы молодёжи – потеряем будущее». Юрий Цаба о важности идеологической работы со школьниками

04 октября 2021 19:27
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Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Я начал говорить про национальную идею. Я понимаю, что ее могут спустить сверху – сказали, как мы должны жить. А снизу?

«Проиграем битву за умы молодёжи – потеряем будущее». Юрий Цаба о важности идеологической работы со школьниками-1

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района Минска:
Я не соглашусь, национальная идея должна вырабатываться именно снизу.

Кирилл Казаков:
Я об этом и говорю. Вы как человек, который работает на земле, скажите, как это на самом деле? Что для вас национальная идея, из чего она должна быть собрана? Потому что военно-патриотическое воспитание должно привести к чему-то. Наверное, должна быть выработана некая идея, к чему мы должны идти.

Юрий Цаба:
Отвечая на вопрос, отмечу, что прежде всего мы должны научиться гордиться своей страной, ее достижениями, тем, что мы делаем, что производим.

Алена Сырова, СТВ:
А как научить гордиться?

Юрий Цаба:
Я об этом уже рассказывал не раз. С детского сада сегодня вся система (не только военная), все институты социальные должны работать и общественные организации. Не заниматься где-то там развлекухой – уходить, а ту же развлекуху можно провести по-разному, чтобы осталось в голове. Сегодня западные посылы ориентированы на то, чтобы завладеть умами молодежи. Проиграем битву за умы молодежи – потеряем будущее. Красивая этикетка.  Но мы должны думать, как научить наших детей, молодежь тому, чтобы они уважали государственные символы, чтобы они знали их, их историю.

Приведу простой пример – ребята, которые проходят обучение в рамках военно-патриотического проекта «Пост № 1». Все вы проезжали площадь Победы, это Центральный район, и вы видели у Вечного огня почетный караул из парней. Их не загоняют, они сами отбираются, там жесткий отбор, своя система. Но вместе с тем те ребята, которые несут службу на «Посту № 1», никогда не плюнут на Вечный огонь, они знают историю всех городов-героев и знают, в чем отличие: Брест является городом-героем или все-таки Брестская крепость. Они знают эти нюансы. Они знают, что такое служение Отечеству, что такое долг Отечеству и уважение к старшим. На основе этих посылов мы должны формировать военно-патриотическое воспитание.

«Проиграем битву за умы молодёжи – потеряем будущее». Юрий Цаба о важности идеологической работы со школьниками-4

Алена Сырова:
Но все упирается именно в военно-патриотическое воспитание. Кирилл заговорил об этикетке, приятной, эффектной картинке. И, безусловно, военным, нашим силовым структурам в этом плане проще, потому что ты видишь и восхищаешься.

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Юрий Цаба # Алена Сырова # Фотофакт

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