«Мы всё это восстановили». Чему сейчас учат детей в белорусских военных лагерях?

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

2 октября открылся лагерь, клуб. На базе 32-ки главный клуб, во всех частях по всей стране во внутренних войсках тоже появятся такие клубы а ля «Динамо», только на современный манер. Это только сейчас появилось или этот клуб существовал 20 лет, а сейчас просто начали развиваться?

Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:

Мы начали развиваться из лагерей. У нас был лагерь «Доблесть». Уже 20 лет на территории соединения просто, скажем так, эта тема никогда остро не стояла. Алена Сырова, СТВ:

Но вы в основном работали с детьми, с ребятами, которые из семей военных? Александр Бражицкий:

Мы изначально начали работать совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, неблагополучных детей мы собирали, совместно проводили сборы. Еще Дмитрий Валерьевич Павличенко... Мероприятия с ними проводили. Потом было время затишья после 2010 года. В настоящее время мы все это восстановили, тоже попробовали, конечно, взять из неблагополучных детей, детей военнослужащих, детей мы брали со всего Минска, социальный статус их разный – от СОПа до обеспеченных детей.