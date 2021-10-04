«Мы всё это восстановили». Чему сейчас учат детей в белорусских военных лагерях?
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
2 октября открылся лагерь, клуб. На базе 32-ки главный клуб, во всех частях по всей стране во внутренних войсках тоже появятся такие клубы а ля «Динамо», только на современный манер. Это только сейчас появилось или этот клуб существовал 20 лет, а сейчас просто начали развиваться?
Александр Бражицкий, заместитель командира войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Мы начали развиваться из лагерей. У нас был лагерь «Доблесть». Уже 20 лет на территории соединения просто, скажем так, эта тема никогда остро не стояла.
Алена Сырова, СТВ:
Но вы в основном работали с детьми, с ребятами, которые из семей военных?
Александр Бражицкий:
Мы изначально начали работать совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних, неблагополучных детей мы собирали, совместно проводили сборы. Еще Дмитрий Валерьевич Павличенко... Мероприятия с ними проводили. Потом было время затишья после 2010 года. В настоящее время мы все это восстановили, тоже попробовали, конечно, взять из неблагополучных детей, детей военнослужащих, детей мы брали со всего Минска, социальный статус их разный – от СОПа до обеспеченных детей.
Кирилл Казаков:
Раньше дети приходили, назовем их хулиганами, состоящие на учете в детской комнате милиции. Хулиганам, которые приходили, показывали, рассказывали, как дисциплина влияет на мужчину. Нормальная история. Но сейчас мы говорим немножко о другом. Это люди, которые немножко по-другому понимают философию нашего государства. Ведь тот человек, который на прошлой неделе взял ружье и выстрелил в сотрудника КГБ, тоже был кем-то воспитан, он мог быть не хулиганом. Вот эту историю как вы проводите в части? Как вы объясняете, что такое красно-зеленый флаг, наш государственный? Почему бело-красно-белое полотнище вообще флагом назвать нельзя?
Александр Бражицкий:
Мы когда работали ранее с ИДН, мы занимались воспитанием, брали хулиганов, а сейчас мы берем со всех социальных слоев населения детей и проводим занятия с интересом. Одни военные с этой задачей справиться не могут, поэтому мы подключили управление образования, где работают профессиональные психологи, педагоги, которые могут любую тему, касающуюся красно-белого флага и нашего красно-зеленого, рассказать так, что детям станет все понятно и они сделают правильные выводы без навязывания какого-либо.
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