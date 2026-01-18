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Православные Беларуси готовятся встретить Крещение Господне

18 января 2026 13:41
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Православные христиане готовятся встретить один из самых важных праздников церковного календаря – Крещение Господне. Сегодня, 18 января, в Сочельник, вечером в храмах начнутся службы. Они будут проходить до утра. Кроме того, для окунаний в Беларуси подготовили более 130 купелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О вере, народных традициях и мерах безопасности в морозной праздничный вечер – Анастасия Близнюк. 

Православные Беларуси готовятся встретить Крещение Господне-2

Крещение Господне – праздник с богатой историей, которая насчитывает более 20 столетий. И связан он с евангельским событием, когда Иисус Христос принял крещение от пророка Иоанна Предтечи. 

Православные Беларуси готовятся встретить Крещение Господне-4

Иерей Николай Повный, клирик Всехсвятского прихода Минска: 
Именно с этого момента начинается проповедь и служение Христа. И именно в этом моменте была явлена Троица. Был Сын Божий, крещаемый в водах реки Иордан. Дух Святой сошел на Спасителя в виде голубя. И как рассказывает евангельское повествование, голос отца был слышен с небес, который повествовал о том, что в Сыне Божьем есть его благоволение. И мы, православные верующие христиане, вспоминая этим днем это событие, говорим о том, что Христос осветил все водное естество.

Православные Беларуси готовятся встретить Крещение Господне-6

Одна из традиций праздника – окунания в прорубь. Однако это скорее дань народным обрядам, а не церковным. 

Православные Беларуси готовятся встретить Крещение Господне-8

Иерей Николай Повный:
Окунание в святую воду в крещенские зимние морозы должны происходить не забавы ради, а с благоговением и молитвой. И каждый человек в меру своего молитвенного и духовного опыта и в меру своего дерзновения будет иметь возможность погрузиться в освященные воды. Мы с верой просим у Бога о том, чтобы он даровал нам силы телесные, здравие и крепость духовную.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси

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