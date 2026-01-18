Зимнее развлечение – дорога в травмпункт! Чем опасно катание на тюбингах?

Белорусские медики бьют тревогу. Они фиксируют рекордное количество травм, полученных при катании на тюбингах и санках, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На первый взгляд безобидное развлечение несет серьезные риски для жизни. О чем, впрочем, каждую зиму предупреждают специалисты. А в этом сезоне, когда погода благоволит, любители тюбингов и вовсе слетели – кто с катушек, а кто в кювет или на проезжую часть. Где они оказались в итоге и почему тюбинги – это прямая дорога в травмпункт, а то и хуже, разбиралась Галина Буро.

Снежный январь – и в соцсетях тюбинговый контент, от которого порой мороз по коже.

В комментариях автор видео написала свои выводы от подобных спусков: На видео моя подруга, отделалась сильным ушибом пальцев, с таких горок мы больше кататься не будем.

А на этом видео минчанка применила запрещенный прием – съехала на тюбинге с ребенком на руках. Вышло, как и ожидалось.

Повезло, обошлось без серьезных последствий. Как в Барановичском районе, где 10-летний школьник «съехал» с горки прямо в больницу. Во время скольжения тюбинг наехал на кочку, ребенок вылетел и получил травму головы.

Количество таких случаев растет с пугающей скоростью. Только в РНПЦ неврологии и нейрохирургии за эту зиму после катания на «ватрушках» поступили около 130 детей. У некоторых переломы черепа и опасные травмы головного мозга. Самому маленькому едва исполнился год. И да, он тоже летел с горы на тюбинге. Четверо попали в реанимацию.

Гематомы эпидуральные после горки, ударился лбом. Без операции может привести к летальному исходу.

Причиной таких травм чаще становятся препятствия на ледяном пути: деревья, ограждения, стены зданий. При лобовом столкновении на большой скорости не помогут защитить голову ни шапки, ни мягкие капюшоны.

Ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму после катания на тюбинге, он врезался в металлическое препятствие. Множественные переломы лобной кости с переломами орбит. Такие операции идут порядка 6-7 часов.