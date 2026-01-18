Дело не только в политике. Зачем Трампу Гренландия и при чём тут Россия?

За первый год президентства Трамп многих исключил из списка торговых партнеров. И чистки могут продолжиться. На неделе глава Белого дома взялся за заступников Гренландии. Он пригрозил пошлинами тем, кто выступает против планов США насчет судьбы этого острова, который оказался в центре мирового внимания, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На этой неделе ситуация обострилась. В Гренландию начали прибывать европейские военные. В Белом доме заявили, что это не изменит планов Трампа. И США так или иначе получат остров.

Камеры ловят паузу, в которой больше смысла, чем в каких-либо заявлениях. Министры иностранных дел Дании и Гренландии нервно курят у Белого дома. Невооруженным глазом видно, что нервы на пределе.

Гренландия – самый большой остров мира, который расположен на севере Атлантики, у побережья Северной Америки. Более 2 миллионов квадратных километров почти полностью покрыты льдом. Здесь живут всего около 57 тысяч человек. Территория находится в составе Дании. Имеет собственное правительство, но контроль над внешней политикой и обороной – за королевством. Интерес США к Гренландии не новый, но теперь он предельно прямой. Вашингтон рассматривает остров как стратегический актив: военные маршруты, полезные ископаемые, контроль над Арктикой.

Юрий Кнутов, военный эксперт (Россия):

Вообще Гренландия – это достаточно лакомый кусок, который Соединенные Штаты Америки пытаются уже прихватить, по-другому я не скажу, в третий раз. Вначале это было после того, как США в свое время провели сделку с Россией, приобретя Аляску. Затем в 1948 году, после окончания Второй мировой войны, и вот теперь. Согласно словам Трампа, Гренландия нужна Соединенным Штатам для решения задач противоракетной обороны и строительства «Золотого купола». Это все задачи против России. Это не оборонительная задача, а в первую очередь задача по контролю.

Но дело не только в политике. Мир входит в фазу ожесточенной борьбы за ресурсы. В этой игре Соединенные Штаты действуют прямо и без иллюзий. Стремятся забрать все, до чего могут дотянуться: от венесуэльской нефти до гренландских редкоземельных металлов. Гренландия – это не только лед и экзотика. Это кладовая. По имеющимся оценкам, ее недра щедро богаты. Здесь обнаружены месторождения меди, свинца, цинка, серебра, урана и редкоземельных элементов. Из 34 видов полезных ископаемых, которые Еврокомиссия относит к критически важным, 25 присутствуют именно на этом острове. Это сырье для аккумуляторов, ветровых турбин и электромобилей.

Ошеломляюще, если я могу выразить это одним словом. Особенно с учетом того примера, который Трамп подал Венесуэле. Прошлый год был совсем другим. Это казалось более нейтральным, это было больше похоже на переговоры. В этом году мы чувствуем большую угрозу.

США попытаются купить Гренландию или вторгнутся в нее. Надо четко подумать, как мы можем защитить нашу страну.

Трамп несправедлив по отношению к нам, потому я не могу представить себе жизнь в составе США.

Гренландию Трамп пытается не взять в аренду, а именно купить. Публично звучит даже цена – порядка 700 миллиардов долларов. Чтобы процесс шел быстрее, в ход идут проверенные методы. Местных жителей пытаются склонить к согласию на разовые выплаты – до 100 тысяч долларов. Юрий Кнутов:

Для США это вообще небольшой деньги, учитывая, что в Гренландии проживают 57 тысяч человек. Таким образом гренландцев купят. Они проголосуют вначале за выход из состава Дании. Затем они получат как бы независимость, и эта независимая Гренландия проголосует либо за присоединение к США на правах ассоциации, либо за вступление в состав Соединенных Штатов Америки на правах штата.

Но мнение жителей Гренландии Трампа, судя по всему, не интересует вовсе. Как и позиция руководства острова, которое он, как выясняется, попросту не знает.

Премьер Гренландии заявил: «Мы предпочитаем остаться в Дании». Считаете ли вы это последним словом? Дональд Трамп, президент США:

Кто это сказал? – Премьер Гренландии.

– Ну что ж, это их проблема. Это их проблемы, и я с ним не согласен. Я не знаю, кто он. Ничего о нем не знаю. Но для него это будет большой проблемой.

Мотивы Дональда Трампа не только корыстные. Есть и личное. В декабре издание Politico поставило премьер-министра Дании Метте Фредериксен на второе место в мире по уровню влияния – сразу после Трампа. Международное признание она получила за жесткую позицию в отношении США. Трамп, конечно, ровней себе даму не считает и всеми способами напоминает, кто в Европе хозяин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Военный какой-то конфликт там маловероятен. Потому что посмотрите, как Трамп очень долго к этому всему готовился. Еще с первого срока они пытались придумать какой-то сценарий захвата Арктики, размещения там военной базы, но все равно это сводится к такой дипломатии. В Копенгагене проходят переговоры американской делегации, которые пытаются все-таки договориться с правительством Дании. Поэтому я думаю, что там не будет никакого военного варианта. В ответ на территориальный спор и действия США Дания пригрозила выйти из НАТО. Некоторые эксперты называют это попыткой шантажа обиженной страны. Но куда смотрят союзники? По колким заявлениям Трампа, Гренландию охраняют «две собачьи упряжки». И в этом он в какой-то степени прав. Европа действительно выставила чуть больше взвода на защиту острова, но больше взять негде. Все военное и политическое внимание на протяжении нескольких лет сосредоточено на поддержке Украины.

Андрей Лазуткин:

Позиция Европы зависит от того, кто там Трампа поддерживает либо нет. Они ни разу не друзья какой-то там Дании, Гренландии. Они просто играют против Трампа, потому что они ставят на победу Демпартии США. Все рассчитывают, что все-таки демократы там рано или поздно к власти вернутся. Поэтому надо понимать, что поляки, вот они здесь вроде бы против территориального захвата, а Украину они полностью поддерживают в плане продолжения конфликта.