Служба на границе с Украиной – как всё устроено? Побывали на погранзаставе

Есть традиции, которые остаются неизменными и дарят нам то самое базовое чувство безопасности и стабильности. Одна из них – это утверждение Президентом решения на охрану госграницы. Это мероприятие состоялось во Дворце Независимости на неделе, и вроде событие привычное для начала года, но в нынешних обстоятельствах ему придается особое значение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Помните, выступая на последнем саммите ОДКБ, Президент сказал, что мы живем как в осажденной крепости. На южных рубежах – Украина и военный конфликт, а на западных – натовское оружие, наступательные учения и новые полигоны. Что называется, так и живем, и обстановка спокойнее не становится. На неделе в Минобороны Литвы заявили, что Вильнюс и Варшава договорились сотрудничать по проекту нового военного полигона в районе Сувалкского коридора. Контроль над этим участком считается критически важным для обороны Балтии. Новый полигон должен появиться в Капчяместисе. Это небольшой населенный пункт в Литве, который находится в 11 километрах от нашей границы. Планируется, что на новом полигоне будут проходить крупные учения 5 раз в год, менее масштабные – на постоянной основе. Так себе соседство, честно говоря. Почему наши рубежи превратились в военные плацдармы и насколько мы готовы к таким вызовам? Что происходит на белорусских границах прямо сейчас – репортаж Евгений Пустового.

С этого пункта пограничного контроля начинается особая территория ответственности и внимания. Пограничная зона. Здесь последние километры родной Беларуси. Дальше Украина. Про южные рубежи снова говорили во Дворце Независимости. Обстановка вокруг Беларуси спокойнее не становится – Лукашенко. Подробности. Въезд строго по документам. 10 раз в день местный житель проедет – 10 раз его проверят, в том числе салон и багажник. Люди относятся с пониманием. Это безопасность. Личная и всей страны.

– С нашими ребятами мы в спокойствии полном, в полной безопасности.

– Посмотрите, какие орлы стоят, красавцы. А девушки! Красота! На хрупких, но надежных плечах три звезды, за плечами старшего лейтенанта 15 лет службы, а вокруг почти 20 градусов мороза.

Татьяна Кришталь, старший контролер отделения пограничного контроля «Верхний Теребежов»:

Женщина-военнослужащая – одним словом сказано, поэтому мы наравне несем службу вместе с нашими ребятами. К трудностям мы уже привыкли, закаленные, знаем, какие задачи мы выполняем, что от нас хотят. Поэтому никаких проблем, сложностей это не вызывает. Пограничную зону определяют по нескольким критериям. Расстояние до границы, местный рельеф. Этот кордон никак не объедешь. Все дороги ведут сюда. Вокруг болота и реки. Это, что называется, фишка территории ответственности Пинского пограничного отряда. Чем дальше на Запад вдоль пограничной зоны, тем гуще леса. И сильнее мороз. Ночь – застава «Мохро» не спит.

Дозорные возвратились с секретов, к выходу готовятся новые группы, со стороны – пограничный конвейер. А в реальности – семья. В начале недели Главнокомандующий утвердил целую систему мер по защите рубежей Отечества. Документ закрытый, как сама наша граница. Обстановка вокруг наших границ остается привычно напряженной – Молостов. Читайте здесь.

Все начинается с контрольно-следовой полосы. Эта изгородь – лишь элемент «зеленки». Сама линия, как на карте, которую мы и называем границей, через несколько сот метров. Лес – украинский, поле – наше. Утыкано ловушками и сигнализацией. Целый комплекс инженерных сооружений и технических средств. Все под присмотром видеокамер. Операторы внутри уютных помещений, а дозорные на морозе. Зоркий глаз пограничника – неизменная классика. Граница на замке.

Александр Деревянчик, заместитель начальника пограничной заставы «Мохро»:

Любой настоящий белорус будет горд тем, что ему удостоена такая честь, как охрана государственной границы. Дело почетное, тяжелое, но очень нужное.

Сейчас пограничные наряды усилены. По три человека. На этом участке средняя протяженность фланга – 17 километров. В мирном небе Беларуси поднимается солнце. Светает. А температура падает. Александр Деревянчик:

От холода – не страшно. Мы когда в нарядах идем, с учетом небольшой нагрузки температура тела поддерживается в нормальном состоянии.