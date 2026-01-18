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Макрон поставил задачу создать аналог «Орешника»

18 января 2026 16:51
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О своих истинных желаниях заявил президент Франции, который поставил задачу создать аналог российского «Орешника», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Макрон поставил задачу создать аналог «Орешника»-2

Эммануэль Макрон, президент Франции:
Мы находимся в зоне досягаемости этих выстрелов. Поэтому если мы хотим и здесь сохранить доверие, мы, европейцы, и особенно Франция, обладающая определенными технологиями, должны получить это новое оружие, которое в краткосрочной перспективе изменит правила игры.

В этом случае с Макроном сложно не согласиться, конечно. Но наличие даже современного оружия – это важная составляющая безопасности, но далеко не единственная.

# Международная политика

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