Сможет ли ИИ заменить человека и почему кадры решают всё? Интервью с Андреем Сидоровым

Сможет ли искусственный интеллект заменить человека и почему кадры решают все? Обсудим с гостем нашей программы, членом Совета Республики, генеральным директором «Витстройтехмаш» Андреем Александровичем Сидоровым. Виолетта Шаблинская, СТВ:

Месяц назад участники Всебелорусского народного собрания проголосовали за программу социально-экономического развития на ближайшую пятилетку. И один из основных приоритетов – это развитие регионов. Какие видите условия для экономического роста на региональном уровне? Промышленность – это основа развития всех регионов!

Андрей Сидоров, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

В первую очередь это развитие агропромышленных предприятий, и в том числе закрепление кадров, о чем мы очень часто говорим. Что сегодня надо и какие меры принимать по той ситуации, которая сейчас существует. Мне кажется, надо возвращать сегодня молодежь, поднимать статус малых городов. А что за этим стоит? Это развитие инфраструктуры. Глава государства говорит, что должно быть все скромно. Сегодня основой жизни нашей страны является экономика. Все должно быть достаточно эффективно. Надо очень правильно подходить к развитию строительства в регионах. Если сегодня создать необходимые условия для работы, создать современные инновационные предприятия в регионах, это главное, что сегодня может сохранить регионы. Без промышленности сегодня нельзя содержать и помогать агропромышленному комплексу. Промышленность – это основа всегда во всех странах развития всех регионов. Поэтому надо возобновлять те промышленные предприятия, восстанавливать, привлекать, создавать те же свободные экономические зоны, которые создаются в больших областных центрах. Очень важно развивать инфраструктуру промышленности. Самое главное сегодня – это любимая работа, правильный выбор специальности и хорошая, достойная заработная плата. Вот это основа всего. Оно и будет определять потом развитие регионов. Виолетта Шаблинская:

Витебской области сегодня особое внимание. Действует рабочая группа по содействию социально-экономическому развитию региона. И один из главных вопросов – это как раз таки закрепление кадров. На примере вашего предприятия, как вы проводите кадровую политику, чтобы молодежь приходила, работала и оставалась у вас? Как предприятие «Витстройтехмаш» проводит кадровую политику?

Андрей Сидоров:

С кадрами надо работать. И наша компания, наш завод работает со школы уже. Мы возим детей со средних специальных образовательных систем, это ССУ. Детей возим со школ уже с 5-6 класса. Мы рассказываем, что есть рабочие специальности очень хорошие, что сегодня не обязательно быть врачом, можно быть хорошим сварщиком и достойно жить в нашей стране, что сегодня есть уже не просто токарь, а есть новая специальность оператора станка с ЧПУ. То есть это сегодня автоматизированный целый комплекс. Они видят то, что сегодня, наверное, даже сложно увидеть на самом деле. Тот реальный сектор, где работают их родители, в каких условиях эти родители работают, какую зарплату они получают. Почему у нас нет проблем с кадрами? Потому что мы работаем уже, можно сказать, с нуля. Виолетта Шаблинская:

Для привлечения молодежи, что главное? Зарплата, жилье или все-таки возможность реализовать свои идеи? Как привлечь молодежь в регионы?

Андрей Сидоров:

На сегодняшний день самые лучшие инвестиции – это инвестиции в человеческий фактор, инвестиции в специалиста, в человека. Потому что сегодня, наверное, можно построить красивые цеха, купить современное оборудование, а вопрос, кто будет его обслуживать и кто будет работать. Очень важный фактор – это подготовка специалиста. И сегодня у нас сохранилась эта подготовка на достаточно высоком уровне. Активно идет эта подготовка. Сейчас есть хорошая интеграция, в том числе нас, производителей, со средним специальным образованием, с высшей школой учебной. И надо ее дальше продолжать. Почему? Потому что без практики теория мертва. Сегодня очень важна интеграция именно высших учебных заведений, среднего специального в реальный сектор экономики. Мы не должны друг друга потерять. Тогда мы получим высококлассных специалистов. Виолетта Шаблинская:

Сейчас в производство активно внедряются роботы, искусственный интеллект. На ваш взгляд, человек останется? Заменит ли ИИ человека?