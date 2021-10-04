Оно не должно вызывать агрессию. Психолог о том, как правильно преподносить детям тему оружия
Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Алена Сырова, СТВ:
Анжелика, есть в этом психология? Доверие к человеку в форме.
Анжелика Сафонова, психолог:
Конечно, есть. По поводу оружия хотела сказать. Здесь очень осторожный вопрос. Потому что оружие не должно вызывать агрессию. Это средство защиты. Ребенку надо объяснять, какие последствия несет за собой испытание оружия. Давайте вспомним август 2020 года. Наши силовики разве использовали оружие?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Нет. Они использовали средства защиты.
Анжелика Сафонова:
Средства защиты и рукопашный бой. То есть детей нужно привлекать. Я считаю, что очень важное направление – это спорт, что в военно-патриотическом лагере и должно быть. Потому что спорт – это и сила духа, и воля, и характер закаляется.
Кирилл Казаков:
В армии спорт – неотъемлемая часть службы.
Андрей Дудкин, командир войсковой части 3214 МВД Беларуси:
Безусловно. Это все есть в наших лагерях. Дело в том, что у нас есть хорошая база на территории Минского гарнизона, в областях в соответствующих частях. Мы можем его предоставить детям и предоставляем. В лагерях летом были даже солдаты-преподаватели. Например, он по профессии учитель физкультуры начальных классов. У него краповый берет, он красивый парень, толковый, красиво говорит, ему нравится работать с детьми. Но он выбрал немножко другую профессию. Он стал военнослужащим-контрактником, но с удовольствием занимается этим.
Кирилл Казаков:
А вы даете ему возможность применить свои знания?
Андрей Дудкин:
Естественно. Мы даем и рукопашный бой, и состязания различные. Это не только оружие. Это такая составная, что нравится всем. Оно нравится и противникам власти, и компьютерщикам.
Кирилл Казаков:
Были ли среди детей у вас в лагере те, кто оказался противником нынешней власти? И были ли военнослужащие, которые к вам по срочной службе приходили, совсем с другими мыслями пришли, а ушли уже с теми, которыми надо?
Андрей Дудкин:
Скажу честно. Были солдаты. Которые, мы узнали уже в последствии, что они сбросили форму, как говорится, нас предали. Мне казалось как командиру, когда каждого отдельно отправлял, обнимал – брат, если что-то случится, ты же будь на нашей стороне. Но в конечном итоге брат оказался не братом. Мы не задели его, не достали, не нашли его точку соприкосновения, душой его не достали, ведь к каждому солдату стараемся так подходить.
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