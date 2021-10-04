Оно не должно вызывать агрессию. Психолог о том, как правильно преподносить детям тему оружия

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok? Алена Сырова, СТВ:

Анжелика, есть в этом психология? Доверие к человеку в форме.

Анжелика Сафонова, психолог:

Конечно, есть. По поводу оружия хотела сказать. Здесь очень осторожный вопрос. Потому что оружие не должно вызывать агрессию. Это средство защиты. Ребенку надо объяснять, какие последствия несет за собой испытание оружия. Давайте вспомним август 2020 года. Наши силовики разве использовали оружие? Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Нет. Они использовали средства защиты. Анжелика Сафонова:

Средства защиты и рукопашный бой. То есть детей нужно привлекать. Я считаю, что очень важное направление – это спорт, что в военно-патриотическом лагере и должно быть. Потому что спорт – это и сила духа, и воля, и характер закаляется. Кирилл Казаков:

В армии спорт – неотъемлемая часть службы.