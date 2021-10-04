Игорь Марзалюк о протестах в 2020-м: ни одного парня 19-летнего, который бы положил щит, поднял руки или удрал, не было

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Лучший патриотический урок прошлой недели – это интервью нашего Президента журналисту CNN. Это лучший патриотический урок, потому что так размазать человека, который приехал исключительно для того, чтобы налить грязи на Президента и на нашу страну, все-таки не получилось у него этого сделать. Есть у нас такие люди? Есть в БРСМ такие люди, есть ли у военных такие люди, которые могли бы противостоять так, как противостоит Президент?

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Я думаю, Александр Григорьевич в этом отношении уникальный человек, мы можем только приблизиться к его уровню. Благо, что у нас есть такой лидер, на которого мы можем равняться (у этого Мэтью аж аппаратура посыпалась).

Кирилл Казаков:

В итоге 8 минут из часа.