Игорь Марзалюк о протестах в 2020-м: ни одного парня 19-летнего, который бы положил щит, поднял руки или удрал, не было

Новости Беларуси. 2020 год показал, что стоит активнее делать работу над ошибками и ликвидировать пробелы в патриотическом воспитании детей. На ток-шоу «По существу» собралась ударная группа экспертов с готовыми решениями того, как реформировать образовательное направление. Что нужно знать и как не проспать поколение TikTok?
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Лучший патриотический урок прошлой недели – это интервью нашего Президента журналисту CNN. Это лучший патриотический урок, потому что так размазать человека, который приехал исключительно для того, чтобы налить грязи на Президента и на нашу страну, все-таки не получилось у него этого сделать. Есть у нас такие люди? Есть в БРСМ такие люди, есть ли у военных такие люди, которые могли бы противостоять так, как противостоит Президент?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Я думаю, Александр Григорьевич в этом отношении уникальный человек, мы можем только приблизиться к его уровню. Благо, что у нас есть такой лидер, на которого мы можем равняться (у этого Мэтью аж аппаратура посыпалась).
Кирилл Казаков:
В итоге 8 минут из часа.
Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я предельно лаконично отвечу на этот вопрос. Тысячи срочников из внутренних войск, из 3214, из сил спецопераций в 2020 году (это, кстати, самая большая молодежная организация – Вооруженные Силы, внутренние войска) – абсолютно ни одного парня 19-летнего, который бы положил щит, поднял руки или удрал, не было. Поэтому абсолютное большинство нашей молодежи с нами.
Кирилл Казаков:
Был парень, который закончил срочную службу в 5448, он говорил, что даже матери не рассказал, что выходил на улицы. И после всего этого ужаса, который творился на улицах, он остался служить на контракте.
Игорь Марзалюк:
И второй момент. Это я сказал о тех, кто служил, о 19-летних. Но и те, кто составляет интеллектуальную элиту общества, абсолютное большинство студентов столичных и не только вузов, не поддержали всю ту мерзость и на улицы не вышли. И если вы посмотрите, то увидите, что их поддержало не более 3 %, даже 1,5 %, если говорить о столице.
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