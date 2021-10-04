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Нужно узнавать страну, знать, где ты живёшь. Что говорят участники чемпионата по сборке спилс-карт?

04 октября 2021 19:46
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Новости Беларуси. Чемпионат страны по скоростной сборке спилс-карт «Ведаю Беларусь» в самом разгаре. 4 октября городской тур прошел в Гомеле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Нужно узнавать страну, знать, где ты живёшь. Что говорят участники чемпионата по сборке спилс-карт?-1

Национальные соревнования стартовали в День молодежи в Витебске. Задача команд – на скорость сложить магнитный пазл, представляющий собой административную карту Беларуси. Любовь к своей стране начинается с ее изучения. 6 областей, 118 районов – на то, чтобы справиться с заданием, самым быстрым из гомельчан понадобилось 9 минут. Национальный рекорд сейчас на три минуты меньше.  

Нужно узнавать страну, знать, где ты живёшь. Что говорят участники чемпионата по сборке спилс-карт?-4

Василий Левкутник, первый секретарь Гомельского городской организации БРСМ:
Как видно из заявок наших участников, у молодежи данный проект пользуется большой популярностью. Данный проект был приурочен к Году народного единства. И он показывает, как наша молодежь дружна между собой. Мы едины.  

Нужно узнавать страну, знать, где ты живёшь. Что говорят участники чемпионата по сборке спилс-карт?-7

Вероника Яськова, участник чемпионата «Ведаю Беларусь»:
Это сплачивает. Много чего узнаешь – города, расположение. Это очень интересно. Нужно узнавать страну, расположение областей, любить свою страну, знать, где ты живешь.  

Нужно узнавать страну, знать, где ты живёшь. Что говорят участники чемпионата по сборке спилс-карт?-10

К слову, финальный этап чемпиона страны по скоростной сборке спилс-карт «Ведаю Беларусь» состоится уже совсем скоро. Победители региональных туров соберутся в столице 15 октября.  

# Год народного единства # общество # Василий Левкутник # Вероника Яськова # Фотофакт

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