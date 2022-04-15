Родинка начала кровоточить. Почему возникает меланома и какие признаки могут быть поводом для обращения к врачу?

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Как мы должны относиться к родинкам? Можно ли их удалять?

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог 1-й категории:

Давайте начнём вообще с того, что такое меланома. Меланома – это страшное заболевание врача-дерматолога, потому что оно очень злокачественное. Чаще всего дает метастазы в регионарные лимфатические узлы и паренхиматозные органы, то есть в наши внутренние органы. Возникает из клеток-меланоцитов. А меланоциты в норме у каждого человека есть. Они даны нам для того, чтобы защищать от ультрафиолета. Последнее время действительно данное заболевание увеличилось по статистике. Потому что, во-первых, методы диагностики стали более совершенны и расширились границы для отдыха наших людей. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Давайте уточним, меланома – это рак кожи, правильно? Екатерина Карпилович:

Совершенно верно, это злокачественное образование.

Наталья Надольская:

Человека должны насторожить, насколько я помню, какие-то неровные края или измененные границы, чтобы он мог не перепутать это с родинками. Как отличить родинку от меланомы? Екатерина Карпилович:

Можно запомнить такое для себя слово «аккорд». Согласно буквам в данном слове, свои родинки просмотреть. Буква «а» – это асимметрия. Как правило, доброкачественная родинка симметрична. Недоброкачественная или та же меланома будет иметь – если, например, провести диагональ параллельно или перпендикулярно – какие-то разные очертания с разных сторон. Буква «к» – это края. Доброкачественная родинка, как правило, имеет ровные края, хорошо очерченные. Меланома имеет рваные края, неровные, растекающиеся. Вторая буква «к» – это кровоточивость. Если вы заметили, что ваша родинка, даже которая была с вами много лет, начала кровоточить… Алена Родовская:

Бегом к врачу.