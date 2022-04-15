Родинка начала кровоточить. Почему возникает меланома и какие признаки могут быть поводом для обращения к врачу?
Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Как мы должны относиться к родинкам? Можно ли их удалять?
Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог 1-й категории:
Давайте начнём вообще с того, что такое меланома. Меланома – это страшное заболевание врача-дерматолога, потому что оно очень злокачественное. Чаще всего дает метастазы в регионарные лимфатические узлы и паренхиматозные органы, то есть в наши внутренние органы. Возникает из клеток-меланоцитов. А меланоциты в норме у каждого человека есть. Они даны нам для того, чтобы защищать от ультрафиолета. Последнее время действительно данное заболевание увеличилось по статистике. Потому что, во-первых, методы диагностики стали более совершенны и расширились границы для отдыха наших людей.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Давайте уточним, меланома – это рак кожи, правильно?
Екатерина Карпилович:
Совершенно верно, это злокачественное образование.
Наталья Надольская:
Человека должны насторожить, насколько я помню, какие-то неровные края или измененные границы, чтобы он мог не перепутать это с родинками. Как отличить родинку от меланомы?
Екатерина Карпилович:
Можно запомнить такое для себя слово «аккорд». Согласно буквам в данном слове, свои родинки просмотреть. Буква «а» – это асимметрия. Как правило, доброкачественная родинка симметрична. Недоброкачественная или та же меланома будет иметь – если, например, провести диагональ параллельно или перпендикулярно – какие-то разные очертания с разных сторон. Буква «к» – это края. Доброкачественная родинка, как правило, имеет ровные края, хорошо очерченные. Меланома имеет рваные края, неровные, растекающиеся. Вторая буква «к» – это кровоточивость. Если вы заметили, что ваша родинка, даже которая была с вами много лет, начала кровоточить…
Алена Родовская:
Бегом к врачу.
Екатерина Карпилович:
Да, это, конечно, первый признак того, что процесс не очень хорошо развивается. Буква «о» – это очертания. Я уже сказала, что очертания четкие характерны для более доброкачественного образования, менее четкие – для злокачественного. Буква «р» – размер. Вы должны обратить внимание, если ваша родинка увеличивается в размерах, растет. Это еще будет относиться к последней букве «д» – динамика. То есть размер и динамика изменяются со временем – бежим к врачу. Если родинка больше шести миллиметров и продолжает расти – это тоже кране неблагоприятный признак. Поэтому для себя слово «аккорд». Осматривайте свое тело, в том числе ладони, подошвы и подногтевые ложа. Сейчас, кстати, женщины очень любят использовать гель-лак. Мы не всегда видим, что имеется под нашими ногтями. А там тоже может сидеть проблема.
Алена Родовская:
Можно ли удалять родинки все подряд?
Екатерина Карпилович:
Если родинка часто травмируется, то есть родинка в местах, где соприкасается с кожей, какими-то украшениями – то желательно ее удалить. Ничего страшного в этом нет.
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Вопрос еще про родинки. Знаете, есть такие красные родинки или это невусы называется?..
Екатерина Карпилович:
Невус – это и есть образование. Есть пигментный невус, как наша обычная, привычная родинка. Мы рождаемся с ней или она появляется в течении жизни. Есть красный невус или называется гемангиома. Это образование доброкачественного характера, которое образуется из сосудов. Наблюдаем. Если оно увеличивается в размерах, это можно удалить с помощью лазера либо хирургически, либо можно не трогать.
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