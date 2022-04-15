«Жутко чешется». Может ли стресс стать причиной заболеваний кожи и когда это носит хронический характер?

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Говорят же, что стресс иногда становится причиной [заболеваний кожи – прим ред.]. Это психология же, Надежда?

Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:

Да, стресс, конечно, становится. Но есть еще такое хроническое течение. Например, у человека периодически высыпания на определенных – я вам сейчас скажу, как определить, что это нервное – частях тела, и жутко чешется. Человек это чешет. Главное, что когда он сковыривает корочку – испытывает чувство облегчения и успокаивается. Обычно эти высыпания там, куда дотягивается рука. А вот куда не дотягивается – высыпаний нет. Алена Родовская:

Организм не обманешь. Надежда Цыркун:

Это значит, что что-то человека успокаивает, когда он прикасается к себе. Это потребность в таком контакте до глубины души. Тогда получает облегчение. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Вы знаете, я читала, что человек дотрагивается до себя, чтобы самообозначить: я есть, со мной все хорошо. И делает это подсознательно.

Надежда Цыркун:

Более того, мы нуждаемся в поглаживании постоянно. Наталья Надольская:

Так это мы нуждаемся, чтобы нас поглаживали. А человек еще сам себя трогает в течение дня очень много раз. Надежда Цыркун:

Сам себя. Нам мало поглаживаний. У нас еще есть потребность погладить другого. Наталья Надольская:

У нас еще и такая потребность есть? Надежда Цыркун:

Когда нас отталкивают – разрушаются отношения. Можно вообще определить и прогноз дать про все любовные отношения.

Алена Родовская:

По тактильным ощущениям? Надежда Цыркун:

Да, сделали какое-то движение. Алена Родовская:

А я-то думаю, когда мы видим бабушку с дедушкой, держащей за руку, идущей по улице, в чем секрет их семенного счастья? А оказывается, просто они всю жизнь крепко держали друг друга. Наталья Надольская:

Давайте вспомним, когда только начинался ковид, все надевали перчатки. Врачи некоторые, даже дерматологи говорили, что это бесполезно. Потому что вы все равно дотрагиваетесь до лица, даже будучи в этих перчатках. То есть человек не осознает этого. Он все равно то глаз почешет, то нос, то ухо. Все равно эта инфекция переносится. Наталья, скажите, к вам, когда обращаются за консультацией или помощью – это какие-то косметологические проблемы или все-таки заболевания кожи? На каком этапе к вам приходят ваши клиенты?