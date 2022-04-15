«Жутко чешется». Может ли стресс стать причиной заболеваний кожи и когда это носит хронический характер?
Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Говорят же, что стресс иногда становится причиной [заболеваний кожи – прим ред.]. Это психология же, Надежда?
Надежда Цыркун, кандидат психологических наук, доцент:
Да, стресс, конечно, становится. Но есть еще такое хроническое течение. Например, у человека периодически высыпания на определенных – я вам сейчас скажу, как определить, что это нервное – частях тела, и жутко чешется. Человек это чешет. Главное, что когда он сковыривает корочку – испытывает чувство облегчения и успокаивается. Обычно эти высыпания там, куда дотягивается рука. А вот куда не дотягивается – высыпаний нет.
Алена Родовская:
Организм не обманешь.
Надежда Цыркун:
Это значит, что что-то человека успокаивает, когда он прикасается к себе. Это потребность в таком контакте до глубины души. Тогда получает облегчение.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Вы знаете, я читала, что человек дотрагивается до себя, чтобы самообозначить: я есть, со мной все хорошо. И делает это подсознательно.
Надежда Цыркун:
Более того, мы нуждаемся в поглаживании постоянно.
Наталья Надольская:
Так это мы нуждаемся, чтобы нас поглаживали. А человек еще сам себя трогает в течение дня очень много раз.
Надежда Цыркун:
Сам себя. Нам мало поглаживаний. У нас еще есть потребность погладить другого.
Наталья Надольская:
У нас еще и такая потребность есть?
Надежда Цыркун:
Когда нас отталкивают – разрушаются отношения. Можно вообще определить и прогноз дать про все любовные отношения.
Алена Родовская:
По тактильным ощущениям?
Надежда Цыркун:
Да, сделали какое-то движение.
Алена Родовская:
А я-то думаю, когда мы видим бабушку с дедушкой, держащей за руку, идущей по улице, в чем секрет их семенного счастья? А оказывается, просто они всю жизнь крепко держали друг друга.
Наталья Надольская:
Давайте вспомним, когда только начинался ковид, все надевали перчатки. Врачи некоторые, даже дерматологи говорили, что это бесполезно. Потому что вы все равно дотрагиваетесь до лица, даже будучи в этих перчатках. То есть человек не осознает этого. Он все равно то глаз почешет, то нос, то ухо. Все равно эта инфекция переносится.
Наталья, скажите, к вам, когда обращаются за консультацией или помощью – это какие-то косметологические проблемы или все-таки заболевания кожи? На каком этапе к вам приходят ваши клиенты?
Наталья Мойсейчик, косметолог-эстетист:
Ко мне уже, как правило, поступают после дерматологов на восстановление, реабилитацию, постакне. Совершенно правильно эксперт сказал, что без объятий мы прожить не можем. Поэтому те, кто хочет обнимашек, массаж – это ко мне.
Надежда Цыркун:
И даже еще словами надо добавлять, когда гладят.
Наталья Мойсейчик:
Да, уверенность.
Надежда Цыркун:
Даже к детям – спиночку, ножечки погладили, сказали: «Какой хороший, красивый». Прямо трепетное отношение к телу – и ребенок будет здоровый, не будет болеть. Потому что тело страдает.
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