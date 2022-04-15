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Национальной школе красоты исполнилось 25 лет. Как планируют развиваться дальше в модной индустрии?

15 апреля 2022 17:34
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Новости Беларуси. 25 лет на острие моды. Национальная школа красоты празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня сцена малого зала Дворца Республики превратилась в модный холст.  

Национальной школе красоты исполнилось 25 лет. Как планируют развиваться дальше в модной индустрии?-1

Элегантные платья и строгие костюмы – все краски весны. В воздухе вальсирует магия изящества и нотки стиля. Сотни гостей, новое шоу каждые полчаса. Показ коллекций, модные коллаборации, выступления артистов и лучшие эксперты моды. Праздник эстетики и гармонии. Среди почетных гостей – руководители госорганов и представители администрации Минска.  

Национальной школе красоты исполнилось 25 лет. Как планируют развиваться дальше в модной индустрии?-4

Божена Еремич, директор-художественный руководитель Национальной школы красоты:  
Национальная школа красоты сейчас не просто школа, где происходят мероприятия по подготовке к конкурсам красоты, и международным в том числе. У нас обучаются очень много учащихся. Самому маленькому три годика, самой взрослой женщине 75 лет. У нас уже открыты первые территориальные отделения в Вороново, и мы планируем развить Национальную школу красоты, располагаться во всех областных городах нашей страны.  

Национальной школе красоты исполнилось 25 лет. Как планируют развиваться дальше в модной индустрии?-7

Стилисты, визажисты, дизайнеры и модели Национальной школы красоты уже четверть века по крупицам собирают модный образ страны. Лучшим из них вручили грамоты и благодарности Совета Республики и Министерства культуры. К юбилею Национальная школа красоты открыла свой первый региональный филиал в Вороново. В ближайшее время планируется окунуть в мир fashion-индустрии и модных показов от кутюр еще несколько десятков маленьких городов и поселков по всей стране.  

# Красота # общество # Божена Еремич # Фотофакт

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