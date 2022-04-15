Национальной школе красоты исполнилось 25 лет. Как планируют развиваться дальше в модной индустрии?

Новости Беларуси. 25 лет на острие моды. Национальная школа красоты празднует юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня сцена малого зала Дворца Республики превратилась в модный холст.

Элегантные платья и строгие костюмы – все краски весны. В воздухе вальсирует магия изящества и нотки стиля. Сотни гостей, новое шоу каждые полчаса. Показ коллекций, модные коллаборации, выступления артистов и лучшие эксперты моды. Праздник эстетики и гармонии. Среди почетных гостей – руководители госорганов и представители администрации Минска.

Божена Еремич, директор-художественный руководитель Национальной школы красоты:

Национальная школа красоты сейчас не просто школа, где происходят мероприятия по подготовке к конкурсам красоты, и международным в том числе. У нас обучаются очень много учащихся. Самому маленькому три годика, самой взрослой женщине 75 лет. У нас уже открыты первые территориальные отделения в Вороново, и мы планируем развить Национальную школу красоты, располагаться во всех областных городах нашей страны.