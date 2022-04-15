«У каждого пятого человека». С какими заболеваниями кожи чаще всего сталкиваются белорусы?

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какова статистика заболеваний среди белорусов? С чем чаще всего обращаются?
Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог 1-й категории:
Чаще всего обращаются с заболеванием, если младенцы, дети – это атопический дерматит. Дерматиты любого характера, в том числе пеленочные, аллергические дерматиты. Если это подростки – то акне, люди чуть более старшего возраста – розацеа.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скорое всего какие-то аллергические реакции?
Екатерина Карпилович:
Аллергические реакции бывают у каждого пятого человека, в принципе, не только в Республике Беларусь, но и во всем мире.
«Изменения на коже лица». Обязательно ли идти к дерматологу или достаточно косметолога – подробнее здесь.