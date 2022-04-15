«У каждого пятого человека». С какими заболеваниями кожи чаще всего сталкиваются белорусы?

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Какова статистика заболеваний среди белорусов? С чем чаще всего обращаются?