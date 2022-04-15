Прямой эфир

«У каждого пятого человека». С какими заболеваниями кожи чаще всего сталкиваются белорусы?

15 апреля 2022 14:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Какова статистика заболеваний среди белорусов? С чем чаще всего обращаются?

«У каждого пятого человека». С какими заболеваниями кожи чаще всего сталкиваются белорусы?-1

Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог 1-й категории:
Чаще всего обращаются с заболеванием, если младенцы, дети – это атопический дерматит. Дерматиты любого характера, в том числе пеленочные, аллергические дерматиты. Если это подростки – то акне, люди чуть более старшего возраста – розацеа.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Скорое всего какие-то аллергические реакции?

Екатерина Карпилович:
Аллергические реакции бывают у каждого пятого человека, в принципе, не только в Республике Беларусь, но и во всем мире.

«Изменения на коже лица». Обязательно ли идти к дерматологу или достаточно косметолога – подробнее здесь.

# Здоровье # общество # Алена Родовская # Екатерина Карпилович # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Изменения на коже лица». Обязательно ли идти к дерматологу или достаточно косметолога?
15 апреля 2022 14:53

«Изменения на коже лица». Обязательно ли идти к дерматологу или достаточно косметолога?

Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами
15 апреля 2022 14:37

Наталья Кочанова: женщины понимают меру своей ответственности за будущее поколений, которые идут за нами

Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?
15 апреля 2022 14:37

Жёлтый осадок. Как очищают воду от железа и всяких примесей?