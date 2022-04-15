«Очень много лиц, которые испорчены». Вот почему нельзя давить прыщи
Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Всегда есть два мнения. Папа говорит: «Выдавливать [прыщ – прим. ред.] нельзя». А мама говорит: «Идем, я тебе выдавлю». Что делать?
Светлана Бородовская, директор косметической компании, профессиональный консультант по красоте:
Я тоже не рекомендую, потому что как раз таки мы рвем дерму, в которой содержатся коллагены, эластины. Если с детства начать это делать – я тоже видела очень много лиц, которые испорчены. Косметологи сейчас ушли от чистки механической. Я видела эти красные лица, которые приходят. В таком жутком состоянии неделю они не могут ничего делать и себя ненавидят еще больше.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Даже я, взрослый человек – у меня чешутся руки, хочется. Думаешь, лучше я его выдавлю, чем он будет зреть три дня и болеть.
Светлана Бородовская:
Вы знаете, я проще говорю – подберите хорошее средство. Если у меня соскакивает прыщик, а он у меня вообще никогда не соскакивает, я говорю: «Даже прыщик я свой люблю».
Наталья Надольская:
Смотря на каком месте он выскочил.
Екатерина Карпилович, врач-дерматолог, косметолог 1-й категории:
Понимаете, не все так просто. Не всегда уходовым средством, разговором можно решить все вопросы, когда «цветет» лицо. Извините, оно «цветет», то никакие разговоры, уходовые средства не помогают. Тут нужно работать на звенья патогенеза, и это уже задача врача-специалиста. Это назначение определенных препаратов на достаточно длительный срок. Не все так просто, потому что это не только внешне. Это идут особые процессы обменные внутри организма, на которые нужно повлиять.
Когда вы видите на лице незначительные изменения, пожалуйста, сходите к специалисту. Конечно, подростка не всегда так легко и просто уговорить. Если это девочка – более тщательный уход, но если мальчик-подросток – не всегда с ним просто договориться. Тем более, если пойти, например, к тому же косметологу. Тем не менее в наше время все очень эстетичны, и мальчики в том числе. Прислушиваются к мнению своих родителей, если действительно это правильно, грамотно сделано.
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