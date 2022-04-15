«Очень много лиц, которые испорчены». Вот почему нельзя давить прыщи

Подростковое акне и аллергические реакции. Нет никого, кто не столкнулся бы хоть раз с подобными заболеваниями. О самых распространенных проблемах с кожей и как сохранить ее здоровье на долгие годы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Всегда есть два мнения. Папа говорит: «Выдавливать [прыщ – прим. ред.] нельзя». А мама говорит: «Идем, я тебе выдавлю». Что делать?

Светлана Бородовская, директор косметической компании, профессиональный консультант по красоте:

Я тоже не рекомендую, потому что как раз таки мы рвем дерму, в которой содержатся коллагены, эластины. Если с детства начать это делать – я тоже видела очень много лиц, которые испорчены. Косметологи сейчас ушли от чистки механической. Я видела эти красные лица, которые приходят. В таком жутком состоянии неделю они не могут ничего делать и себя ненавидят еще больше. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Даже я, взрослый человек – у меня чешутся руки, хочется. Думаешь, лучше я его выдавлю, чем он будет зреть три дня и болеть. Светлана Бородовская:

Вы знаете, я проще говорю – подберите хорошее средство. Если у меня соскакивает прыщик, а он у меня вообще никогда не соскакивает, я говорю: «Даже прыщик я свой люблю». Наталья Надольская:

Смотря на каком месте он выскочил.