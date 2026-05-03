Новости по тегу #Онкология

Гость нового выпуска проекта «Рецепт настоящего белоруса» – заместитель директора по лечебной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова Сергей Мавричев.
«Пока девочки, которые сейчас вакцинироваться начали, не вырастут, программа диспансеризации должна работать».
«На тот момент, это еще 2007-2008 год, казалось, что все будет печально».
«Из всех заболевших 60 % – это люди, которые наблюдаются 5 лет и более, то есть живут 5 лет и более с таким диагнозом».
Научные исследования Елены Жук посвящены современным методам радиационной диагностики злокачественных новообразований в онкологии и гинекологии – области, где точность означает своевременное спасение жизней.
По этому параметру наша страна опережает Россию и ряд азиатских государств.
Ежегодно в мире онкологией заболевают около 15 миллионов человек. Прогнозы ВОЗ неутешительные. В ближайшее десятилетие количество больных увеличилось в полтора раза.
Поставить точный диагноз, определить стадию болезни и выбрать наиболее эффективное лечение врачам помогает современное оборудование. На базе РНПЦ работает молекулярно-генетическая лаборатория канцерогенеза.
Его использование позволит значительно расширить диагностический потенциал клиники и обеспечить проведение точных исследований в онкологии – от постановки диагноза и классификации болезни до прогноза и выявления причинно-следственных мутаций в организме.
«30 лет назад половина пациентов умирала в течение первого года после установления диагноза. Сейчас одногодичная летальность составляет 17%».
Запуск этого производства не только соответствует задачам, поставленным правительством перед профильной сферой, но и отвечает актуальным потребностям страны в качественных и эффективных медикаментах.
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