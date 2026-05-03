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Новости по тегу #Онкология

Почему белорусским онкохирургам завидуют зарубежные коллеги? Разговор с Сергеем Мавричевым
03 мая 2026 08:00

Почему белорусским онкохирургам завидуют зарубежные коллеги? Разговор с Сергеем Мавричевым

Так мы избавимся от серьезной проблемы рака шейки матки – Мавричев о вакцине против ВПЧ
03 мая 2026 07:53

Так мы избавимся от серьезной проблемы рака шейки матки – Мавричев о вакцине против ВПЧ

Бабушка «расцвела», ее было не узнать! Онколог вспомнил удивительный случай выздоровления пациентки
03 мая 2026 07:40

Бабушка «расцвела», ее было не узнать! Онколог вспомнил удивительный случай выздоровления пациентки

Стереотипы об онкологии у населения нужно ломать – Мавричев привел статистику
03 мая 2026 07:31

Стереотипы об онкологии у населения нужно ломать – Мавричев привел статистику

Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии
21 февраля 2026 17:13

Профессор БГМУ разработала новый метод диагностики рака – метастазы можно выявить на ранней стадии

В Беларуси стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях
23 ноября 2025 10:43

В Беларуси стали чаще выявлять онкологию на ранних стадиях

Какими видами рака чаще всего заболевают белорусы? Поговорили с врачом о новых методах лечения
04 февраля 2025 08:35

Какими видами рака чаще всего заболевают белорусы? Поговорили с врачом о новых методах лечения

Сохранить здоровье организма. Узнали о перспективных направлениях лечения злокачественных опухолей
03 февраля 2025 18:48

Сохранить здоровье организма. Узнали о перспективных направлениях лечения злокачественных опухолей

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии появилось новое высокотехнологичное оборудование
30 января 2025 18:12

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии появилось новое высокотехнологичное оборудование

Какая смертность от рака в Беларуси? Борьбу с онкологией обсудили с Виктором Кондратовичем
19 января 2025 14:16

Какая смертность от рака в Беларуси? Борьбу с онкологией обсудили с Виктором Кондратовичем

В Минске открылось предприятие по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний
20 декабря 2024 17:47

В Минске открылось предприятие по производству лекарств для лечения онкологических заболеваний

Вынести законопроект. Могут ли в Беларуси запретить вейпы?
10 июля 2024 18:04

Вынести законопроект. Могут ли в Беларуси запретить вейпы?