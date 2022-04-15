«Продукция востребована». В филиале «ПРОМТЕХМОНТАЖ» рассказали о работе в условиях санкций

Новости Беларуси. То, что сегодня необходимо мгновенно подстраиваться под существующие реалии, прекрасно понимают и на Минском заводе технологических металлоконструкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поэтому здесь ценят и дорожат надежными партнерами. В данном случае это Россия. Страна поставляет сырье для производства белорусских изделий, которые, в свою очередь, востребованы на российском рынке. Подробности в материале Глеба Прокофьева.

Минский завод технологических металлоконструкций. Здесь ежемесячно производят порядка 400 тонн продукции. В цехах изготавливают трубопроводы, резервуары, кронштейны, дымовые трубы и еще несколько десятков различных изделий. Сфера применения обширна – от строительства торговых центров до крупных промышленных объектов.

Константин Карбанович, директор филиала МЗТМК «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:

Сегодня продукция востребована на рынке как Беларуси, так и Российской Федерации как одного из основных заказчиков. Основные направления по Беларуси – это строительство в Бобруйске пеллетного цеха, строительство стеклозавода в Гродно. Также рассматриваются реконструкции некоторых производств в России – такие, как нефтеперерабатывающие и подобного рода.

Немаловажная задача для предприятия – бесперебойное обеспечение производства материалами. Изготавливаемые здесь металлоконструкции практически полностью состоят из металлопроката. Его поставщик – Россия, поэтому трудностей здесь не возникает.

Николай Азаренко, заместитель директора по коммерческим вопросам филиала МЗТМК «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:

Рост на металлопрокат умеренный, как и, в принципе, в России, как и у нас – цена одинаковая. Что касается вспомогательных материалов – таких, как лакокрасочные материалы, сварочная проволока – у нас есть производители белорусские, благодаря которым мы можем обеспечить бесперебойную работу нашего производства. На заводе трудятся порядка 200 человек. Опыт и профессионализм этих специалистов позволяет выполнять заказы любой сложности.

Илья Прохоров, слесарь по сборке металлоконструкций филиала МЗТМК «ПРОМТЕХМОНТАЖ»:

Работаю на предприятии с 2014 года, уже скоро будет восемь лет. Условия вполне вменяемые. Я бы не сказал, что они как-то поменялись за эти годы. Заработная плата потихонечку даже растет, поэтому не вижу никаких факторов, о которых вы говорите, что какое-то давление существенно могло повлиять на наше предприятие.

Не забывают здесь и про модернизацию предприятия. Сегодня на заводе современное оборудованием ведущих мировых производителей. Это позволяет изготавливать элементы металлоконструкций с максимальной точностью в соответствии со всеми предъявляемыми требованиями.

Глеб Прокофьев, корреспондент:

Помимо этого завода технологических металлоконструкций в составе предприятия еще один – в Могилеве, а также современная сварочная лаборатория и шесть монтажных управлений. Ни одно из этих структурных подразделений сегодня не простаивает. Работы хватает.