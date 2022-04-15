Благоденствие в каждый дом. Лукашенко поздравил иудеев с одним из главных праздников

Иудеи начинают праздновать Песах, важнейший религиозный праздник связан с исходом еврейского народа из Египта. В Израиле его отмечают на протяжении семи дней, за границами государства – на день дольше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представителей иудейской конфессии в Беларуси поздравил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
История и культура евреев многие века неразрывно связаны с Беларусью. И сегодня еврейская община в составе многонациональной и многоконфессиональной белорусской семьи вносит значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога, поддержание атмосферы взаимопонимания и толерантности в нашей стране.
Александр Лукашенко пожелал, чтобы праздник принес в каждый дом благоденствие.