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Благоденствие в каждый дом. Лукашенко поздравил иудеев с одним из главных праздников

15 апреля 2022 16:47
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Иудеи начинают праздновать Песах, важнейший религиозный праздник связан с исходом еврейского народа из Египта. В Израиле его отмечают на протяжении семи дней, за границами государства – на день дольше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представителей иудейской конфессии в Беларуси поздравил Александр Лукашенко.

Благоденствие в каждый дом. Лукашенко поздравил иудеев с одним из главных праздников-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
История и культура евреев многие века неразрывно связаны с Беларусью. И сегодня еврейская община в составе многонациональной и многоконфессиональной белорусской семьи вносит значительный вклад в развитие межрелигиозного диалога, поддержание атмосферы взаимопонимания и толерантности в нашей стране.

Александр Лукашенко пожелал, чтобы праздник принес в каждый дом благоденствие.

# Церковные праздники # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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