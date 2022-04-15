Благоденствие в каждый дом. Лукашенко поздравил иудеев с одним из главных праздников

Иудеи начинают праздновать Песах, важнейший религиозный праздник связан с исходом еврейского народа из Египта. В Израиле его отмечают на протяжении семи дней, за границами государства – на день дольше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Представителей иудейской конфессии в Беларуси поздравил Александр Лукашенко.