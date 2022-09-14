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Что делать, если родитель отказывается платить алименты? Поговорили с адвокатом

14 сентября 2022 15:19
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Когда семейная лодка терпит крушение и найти выход из лабиринта проблем супруги не могут, разорвать узы брака для многих становится единственным верным решением.

Что делать, если родитель отказывается платить алименты? Поговорили с адвокатом-1

Однако, как бы ни спорили взрослые, дети страдать не должны. Воспитывать и материально поддерживать ребенка – прямая обязанность любого родителя, даже если отец с матерью находятся по разные стороны баррикад. Обеспечивать финансовую заботу о детях после развода помогают алименты, взыскивать которые могут в порядке искового и приказного производства.

Что делать, если родитель отказывается платить алименты? Поговорили с адвокатом-4

Наталья Федорова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:
Алименты могут уплачиваться в добровольном порядке. В этом случае лицо, обязанное выплачивать алименты, обращается к своему нанимателю с заявлением об удержании из заработной платы либо в организацию по месту получения пенсии, пособия, стипендии, других выплат ежемесячно удерживать сумму на содержание несовершеннолетних детей. На одного ребенка – 25 %, но не ниже 50 % прожиточного минимума. На двоих детей – 33 %, но не ниже 75 % бюджета прожиточного минимума. На троих детей – 50 % заработка, но не ниже 100 % бюджета прожиточного минимума.  

Если же один из родителей всеми правдами и неправдами пытается избежать алиментов, самое время обращаться в суд.  

Что делать, если родитель отказывается платить алименты? Поговорили с адвокатом-7

Наталья Федорова:
В порядке приказного производства заявление рассматривается судом без вызова сторон и без проведения судебного заседания в течение трех дней с момента поступления данного заявления. На основании рассмотрения данного заявления выдается определение о судебном приказе, который имеет силу исполнительного листа. За неуплату алиментов более трех месяцев в течение календарного года предусмотрена уголовная ответственность.

Законодательство также допускает и возможность уплаты алиментов путем передачи недвижимого имущества в собственность ребенка. Такой порядок может быть закреплен в брачном договоре либо в специальном соглашении, удостоверенном нотариусом.

# Дети и родители # общество # Наталья Федорова # Вероника Макаревич # Фотофакт

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