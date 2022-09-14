Что делать, если родитель отказывается платить алименты? Поговорили с адвокатом

Когда семейная лодка терпит крушение и найти выход из лабиринта проблем супруги не могут, разорвать узы брака для многих становится единственным верным решением.

Однако, как бы ни спорили взрослые, дети страдать не должны. Воспитывать и материально поддерживать ребенка – прямая обязанность любого родителя, даже если отец с матерью находятся по разные стороны баррикад. Обеспечивать финансовую заботу о детях после развода помогают алименты, взыскивать которые могут в порядке искового и приказного производства.

Наталья Федорова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Алименты могут уплачиваться в добровольном порядке. В этом случае лицо, обязанное выплачивать алименты, обращается к своему нанимателю с заявлением об удержании из заработной платы либо в организацию по месту получения пенсии, пособия, стипендии, других выплат ежемесячно удерживать сумму на содержание несовершеннолетних детей. На одного ребенка – 25 %, но не ниже 50 % прожиточного минимума. На двоих детей – 33 %, но не ниже 75 % бюджета прожиточного минимума. На троих детей – 50 % заработка, но не ниже 100 % бюджета прожиточного минимума.

Если же один из родителей всеми правдами и неправдами пытается избежать алиментов, самое время обращаться в суд.