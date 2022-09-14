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«Будет много презентаций». В Минске открылась выставка «Лесдревтех»

14 сентября 2022 15:55
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Новости Беларуси. От посадки до производства. Беларусь может выпускать всю линейку лесозаготовительной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Будет много презентаций». В Минске открылась выставка «Лесдревтех»-1

Подтверждение тому – традиционная отраслевая выставка «Лесдревтех». Форум открылся в столице. Новые разработки на площадке возле «Минск-Арены» представили отечественные предприятия. К примеру, харвестер. Лесозаготовительный комбайн еще недавно закупали у иностранных производителей.

«Будет много презентаций». В Минске открылась выставка «Лесдревтех»-4

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:
На протяжении действия выставки будет много презентаций, в том числе не просто узлов и механизмов, которые сегодня будут презентованы в рамках программы импортозамещения нашими промышленными предприятиями, но будет презентация, по сути, лесозаготовительных комплексов – харвестеры и форвардеры малогабаритные, которые предназначены для рубок ухода в лесу в ранних возрастах. Это, по сути, последний сегмент из всей линейки лесозаготовительной техники многооперационной, которой нам сегодня не хватало у отечественных производителей.

«Будет много презентаций». В Минске открылась выставка «Лесдревтех»-7

Выращивание в лесах кедра, получение его плодов в промышленном масштабе или приложение контроля за производством древесины. На отраслевой выставке представлены инновационные технологии. Деловые круги и производители обсуждают вопросы развития комплекса в условиях искусственных барьеров со стороны Запада. Идет проработка новых экспортных маршрутов.

# Выставки в Минске # общество # Владимир Креч # Фотофакт

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