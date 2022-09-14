«Будет много презентаций». В Минске открылась выставка «Лесдревтех»

Владимир Креч, заместитель министра лесного хозяйства Беларуси:

На протяжении действия выставки будет много презентаций, в том числе не просто узлов и механизмов, которые сегодня будут презентованы в рамках программы импортозамещения нашими промышленными предприятиями, но будет презентация, по сути, лесозаготовительных комплексов – харвестеры и форвардеры малогабаритные, которые предназначены для рубок ухода в лесу в ранних возрастах. Это, по сути, последний сегмент из всей линейки лесозаготовительной техники многооперационной, которой нам сегодня не хватало у отечественных производителей.