Кем на самом деле был Калиновский? Рассуждает историк

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим открытый урок Александра Лукашенко на тему «Историческая память – дорога в будущее». В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков. Григорий Азаренок, СТВ:

Есть еще одна глубокая и важная тема для Беларуси, на которой очень много спекулируют, это восстание 1863 года. У вас недавно были сенсационные находки по этому поводу. Все знают, кто читал националистические книжки, такое определение, как «Пісьмы з-пад шыбеніцы». Так что ж там все-таки у нас с этими письмами?

Александр Дюков, историк:

Дело в том, что последние 2,5 года я достаточно плотно занимался сюжетами польского восстания 1863 года и личностью Константина Калиновского. Мне было интересно понять, почему то, что мы обычно читаем в архивных документах, как-то не совпадает с образом Калиновского, который существует в общественном сознании в Беларуси. То есть когда мы берем документы, когда мы смотрим, что сам писал Калиновский, что писали его соратники, мы обнаруживаем совершенно разительные несовпадения с традиционным образом. Для меня такой точкой стал рассказ такого историка, еще советского по своему генезису, потом ставшего националистическим, господина Шалькевича, который в интервью белорусской редакции «Радио Свободы» вдруг поведал, что Калиновский, оказывается, перевел все делопроизводство повстанческое на белорусский язык. Я к тому времени успел просмотреть огромное количество повстанческих документов, которые в том числе были подписаны Калиновским, и в архивах Польши, и в архивах России. У меня просто произошел разрыв шаблона, потому что все они были написаны на польском языке.

Откуда взялась такая ложь? Мне всегда было интересно узнавать это. И это способствовало тому, что я вел дальнейший поиск, наталкиваясь на все новый и новый исторический сюжет. В процессе архивного поиска мне удалось найти действительно уникальный документ. В Литовском историческом архиве сохранилось одно архивно-следственное дело, в котором обнаружились описи входящей, исходящей и текущей документации аппарата Калиновского. За конец 1863-1864 года. И настоящее «Письмо из-под виселицы», которое было написано Калиновским, которое датировано 6 марта 1864 года, то есть буквально за 4 дня до казни, в котором он обращается к своей возлюбленной Марии Ямонт, дочери весьма богатого человека, управляющего огромными поместьями графов. Написано письмо на польском языке, на родном языке Калиновского. Почему это важно, помимо того, что это «Письмо из-под виселицы» никто не видел? Вы, наверное, слышали аргументацию, на каком языке может писать перед смертью человек. Разумеется, на родном. Когда мы видим это последнее письмо Калиновского, мы понимаем, что абсолютная правда, писал на родном польском.

Эти же документы, которые нашлись в этом архивно-следственном деле, помогли правильно датировать то «Письмо из-под виселицы», которое до последнего времени все считали предсмертным словом Калиновского. Вы, наверное, помните: «Народе, знай, только тогда ты будешь счастлив, когда над тобой москаля уже не будет». И еще целый ряд подобных высказываний, которые охотно используют националисты для разжигания национальной розни, которые охотно в различных формах постит белорусская редакция «Радио Свобода», фактически Госдеп США, понимая, насколько это важно для пропаганды розни между россиянами и белорусами. Из описей повстанческих документов, которые были найдены, раньше они не были известны ни одному историку, некоторые из этих документов написаны рукой Калиновского, из описи документов мы можем четко датировать время, когда это самое якобы «Письмо из-под виселицы» было написано в реальности. В реальности оно было написано не в тюрьме. Оно было написано в декабре 1863 года еще до ареста Калиновского. И фактически это был финальный аккорд пропагандистской кампании.

Если вы посмотрите на «Письмо из-под виселицы», вы увидите, что оно подписано как раз не Калиновским. Оно подписано Яськой-гаспадаром из-под Вильно. Это вымышленный персонаж, от лица которого Калиновский и сотоварищи вели свою пропаганду для белорусских крестьян. И это письмо, которое на протяжении практически полутора веков считалось предсмертным письмом Калиновского, не его предсмертное письмо. Это текст, который написал он, но текст пропагандистский, текст, в котором он убивает своего вымышленного персонажа и от его лица призывает на борьбу с москалями на поддержку поляков и Польши.