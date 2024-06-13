Революции в Мининформе не будет? О чём рассказал новый министр информации Марков

Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Глава государства назначил двух министров – новые руководители в Министерстве труда и соцзащиты и в Мининформе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Место руководителя министерства информации оставалось вакантным с апреля 2024 года. Теперь ответственность за информационную сферу возложена на Марата Маркова, который прежде возглавлял ОНТ. Как подчеркнул назначенец, революции в Министерстве не будет, та линия, которую выстраивали в последние несколько лет, показала себя как стратегически верная. Тем не менее задачи обозначены, их выполнение крайне важно, в том числе с учетом электорального периода, который уже начался. Это доминирование отечественных СМИ в рамках собственного информационного поля, а также донесение правды вовне. Подробности.
Марат Марков, министр информации Беларуси:
Здесь мы, конечно, немножко ограничены сегодня, в первую очередь теми инструментами, с помощью которых мы пытаемся это делать. Потому что, так или иначе, большинство этих инструментов – они вражеские, будем говорить прямо, с этим нужно считаться. Мы в любой момент, несмотря на огромные подписки, на огромные охваты и просмотры, можем быть подвержены блокировке или теневому бану, и это нужно учитывать в своей работе. Но здесь у нас есть подспорье, которым, я думаю, мы должны и будем пользоваться в дальнейшем. Есть новые объединения мировые, которые не подвержены, скажем так, подобного рода «демократическому» влиянию или работе. Есть страны ШОС, страны БРИКС, есть Союзное государство, ЕАЭС. И в рамках этих объединений нам нужно создавать или совершенствовать те инструменты, которые работают в этих объединениях, информационные, и благодаря им доносить эту информацию вовне.
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