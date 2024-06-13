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Лукашенко – руководителям местных органов власти: вы президенты на своей территории!

13 июня 2024 11:25
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Большой кадровый четверг во Дворце Независимости. Ряд назначений согласовал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Так, назначили новых председателей ряда райисполкомов и глав районных администраций в Минске. Александр Лукашенко поручил разобраться с кадрами и не забывать, что в поле зрения и ответственности руководителей райисполкомов все сферы жизни.

Лукашенко – руководителям местных органов власти: вы президенты на своей территории!-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы президенты на своей территории. Вы должны организовывать процесс, вы должны за всеми процессами наблюдать. Начиная от прав человека, у нас никаких омбудсменов нет. Президент и вы, мои люди на местах, занимаетесь правами человека. Мы не должны создавать в обществе излишнее напряжение, но и вольницы не должно быть в нарушение законов. Поэтому посмотрите, с кем вы будете работать: от всех ваших отделов (культуры, отдел народного образования, экономики, промышленности, сельского хозяйства и так далее, некоторые из вас работали на этих должностях) до ваших заместителей. Но, как я всегда говорю, шанс надо давать всем. Хотите работать... Я же сюда не прибежал, с луны не свалился, меня прислал сюда Президент, я работаю. Если у вас есть какие-то вопросы, они не решаются ни на месте, особенно не тормозятся в области, у вас есть прямой контакт в Администрации Президента. Немедленно докладывайте, сообщайте, будем помогать их решать.

Также Президент напомнил про электоральный период. Предстоящие президентские выборы будут проходить по уже проверенному формату, в этом контексте Александр Лукашенко ориентировал назначенцев работать с людьми: слышать и слушать, чтобы никого не обидеть.

Наталия Павлюченко назначена министром труда и соцзащиты Беларуси. Читайте здесь

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко

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