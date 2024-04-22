Президент принял ряд кадровых решений

От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Масляк. Прежде он возглавлял Заводской район Минска. Новый руководитель и в Министерстве юстиции. Ответственную должность занял Евгений Коваленко, до этого он трудился в Администрации Президента. Изменения произошли и в Государственном комитете по стандартизации. Его отныне возглавляет Елена Моргунова. Большая часть кадровых назначений коснулась местной вертикали власти. Так, в Островецком, Берестовицком, Глусском, Костюковичском районах новые председатели.
Подробнее о кадровых решениях Президента – в следующем выпуске.