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Президент принял ряд кадровых решений

22 апреля 2024 11:23
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От министерских должностей до местной вертикали власти. Александр Лукашенко 22 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент принял ряд кадровых решений-1

Так, министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Масляк. Прежде он возглавлял Заводской район Минска. Новый руководитель и в Министерстве юстиции. Ответственную должность занял Евгений Коваленко, до этого он трудился в Администрации Президента. Изменения произошли и в Государственном комитете по стандартизации. Его отныне возглавляет Елена Моргунова. Большая часть кадровых назначений коснулась местной вертикали власти. Так, в Островецком, Берестовицком, Глусском, Костюковичском районах новые председатели.

Подробнее о кадровых решениях Президента – в следующем выпуске.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Сергей Масляк # Елена Моргунова

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