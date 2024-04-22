Президент принял ряд кадровых решений

Так, министром природных ресурсов и охраны окружающей среды назначен Сергей Масляк. Прежде он возглавлял Заводской район Минска. Новый руководитель и в Министерстве юстиции. Ответственную должность занял Евгений Коваленко, до этого он трудился в Администрации Президента. Изменения произошли и в Государственном комитете по стандартизации. Его отныне возглавляет Елена Моргунова. Большая часть кадровых назначений коснулась местной вертикали власти. Так, в Островецком, Берестовицком, Глусском, Костюковичском районах новые председатели.

Подробнее о кадровых решениях Президента – в следующем выпуске.