Лукашенко: мы уже так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот!

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Неплохо, что будет женщина, потому что она душевнее. А там людей таких хватает. И профессионал – она все знает. Надо быть хорошим руководителем. Легко не будет. Но и не разбрасываться льготами и разными привилегиями. Вы по своей прежней работе знаете, что лишних денег не бывает, деньги надо всегда зарабатывать. Мы уже и так зальготировали наше население, что некоторые просто сидят и ждут каких-то льгот. Я думаю, что нам надо серьезно продумать, вплоть до материальной помощи многодетным и так далее. Не секрет, что у нас много семей многодетных, кого вообще к рублю подпускать нельзя. И эти деньги до детей не доходят: их пропивают или еще как-то. Поэтому надо выработать систему, чтобы, поддерживая многодетных (а мы будем их поддерживать, это вопрос номер один для нас, и по жилью и так далее), установить барьер и критерии, как донести деньги до детей.

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