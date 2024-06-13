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Белорусские и российские военные проводят учения с нестратегическими ядерными силами

13 июня 2024 13:37
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Военнослужащие Беларуси и России отрабатывают вопросы совместной подготовки к применению тактического ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях непростой военно-политической обстановки по периметру Союзного государства и в целом в мире, наглядная демонстрация военной мощи, похоже, единственный способ заставить США, НАТО и их союзников подумать, стоит ли вступать в открытую конфронтацию.

Беларусь и Россия стоят плечом к плечу и поддерживают друг друга во всех сферах, особенно в вопросах обеспечения безопасности. Это не раз подчеркивали главы государств. И в случае возникновения угрозы наше Союзное государство даст отпор любому агрессору. Что касается совместных ядерных учений, это не сигнал к нападению, а всего лишь мера сдерживания. Попытка остудить «горячие головы» коллективного Запада, которые видят в Беларуси и России привлекательные для себя цели. Сейчас наши военнослужащие отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

Белорусские и российские военные проводят учения с нестратегическими ядерными силами-1

Игорь Колесников, начальник 12-го главного управления Министерства обороны России:
В ходе выполнения задач подвижные формирования 12-го главного управления обеспечили доставку учебных ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционного района ракетной бригады и оперативного аэродрома штурмовой авиации. Совместно с белорусскими коллегами осуществлена подготовка и выдача ракет в специальном оснащении и подвеска авиационных средств поражения под самолеты носители. В настоящее время отрабатываются вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.

По результатам маневров рассмотрят каждый учебный вопрос, подведут итоги и определят направления дальнейшего совершенствования подготовки нестратегических ядерных сил. Это необходимо для гарантированного выполнения задач при различных вариантах развития военно-политической обстановки.

# общество

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