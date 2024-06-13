Белорусские и российские военные проводят учения с нестратегическими ядерными силами

Военнослужащие Беларуси и России отрабатывают вопросы совместной подготовки к применению тактического ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В условиях непростой военно-политической обстановки по периметру Союзного государства и в целом в мире, наглядная демонстрация военной мощи, похоже, единственный способ заставить США, НАТО и их союзников подумать, стоит ли вступать в открытую конфронтацию.

Беларусь и Россия стоят плечом к плечу и поддерживают друг друга во всех сферах, особенно в вопросах обеспечения безопасности. Это не раз подчеркивали главы государств. И в случае возникновения угрозы наше Союзное государство даст отпор любому агрессору. Что касается совместных ядерных учений, это не сигнал к нападению, а всего лишь мера сдерживания. Попытка остудить «горячие головы» коллективного Запада, которые видят в Беларуси и России привлекательные для себя цели. Сейчас наши военнослужащие отрабатывают вопросы обеспечения боевого дежурства с учебными ядерными боеприпасами.