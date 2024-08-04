Решение Лукашенко взорвало СМИ! О чём говорит обмен заключёнными между Россией и Западом?

О политическом событии, за которым также пристально следили в мире. 1 августа произошел самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном. В нем приняли участие 26 человек из 7 стран. Процедура передачи заключенных проходила в турецкой Анкаре, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В сделку вошел и немец Рико Криегер. Он был приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания, но помилован по решению нашего Президента. Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за жест доброй воли и участие и помощь в процессе обмена. На неделе глава государства раскрыл некоторые детали этой спецоперации. Конечно, их немного. Да и пиариться на этом наш Президент не привык. В отличие от заокенских коллег, которые не прочь примазаться к чужим заслугам. Но оставим это на их совести. А вот в ФРГ, чей гражданин нуждался в реальной помощи и поддержке, очень сдержанно отреагировали на освобождение соотечественника. Наш политобозреватель Евгений Пустовой разбирался в деталях этой истории.

Нашу страну стращали изоляцией. А у новостей из Минска и про Лукашенко постоянная прописка в мировой повестке. В наш Дворец Независимости не зарастает тропа медийный имен политической журналистики от Японии до США. Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим. Не благодаря ли открытому диалогу Лукашенко удалось избежать большой войны в Европе и не взорвать последние мосты общения между разными берегами.

Про это снимали кино и русские и американцы. Но такого масштабного обмена не помнят истории спецслужб ни во время холодного занавеса, ни в эпоху иудиных поцелуев коллективного Запада с политиками постсоветского Запада.

В октябре 2023 года Минский областной суд приговорил иностранца [Рико Криегера – прим. ред.] к исключительной мере наказания. Было за что. В деле шесть уголовных статей. Попытка подрыва поезда. Беларусь он рассматривал в качестве испытательного полигона перед отправкой на кровавое сафари в Украину. Лукашенко помиловал Криегера! Реакция западных СМИ и мнения экспертов – новые факты резонансного дела. Читайте здесь.

Об обезвреженном и наказанном иностранце заговорили в начале этой недели. Публичности его прошению придало и открытое совещание у Президента. Это и есть политика гласности. Так или иначе причастные к этому процессу люди были приглашены в кабинет Первого. Офицеры КГБ, адвокат и даже журналист освещающий эту тему. Больших чувств сострадания плачущий немецкий террорист у белорусов не вызывает. Что говорить, если даже немецкие дипломаты отнеслись к нему равнодушно. «Им просто плевать». Гладкая о реакции властей Германии на приговор по делу Криегера. А белорусский лидер его помиловал.

Новость взорвала интернет. Центральные западные медиа отбеливали Криегера: хотел, но не взорвал; и очерняли наша судебную и вообще судебную систему Беларуси. Многовекторный прогиб Минска не засчитан – пыхтели злопыхатели, сея в умах потребителей информации неверие в сильную личность белорусского лидера.

Александр Шатько, политолог:

Мы, в принципе, люди мирные. Мы ни с кем не собираемся воевать. Мы со всеми пытаемся договориться. Всегда можно найти пути решения проблем даже такого плана, как случилось с Криегером, это плюс для нашего государства.

Александр Тищенко, эксперт по национальной безопасности:

Конечно же, это акт гуманизма, и вообще любое помилование, оно рядом с милосердием. Тем не менее главное было спасти жизнь не этому немцу, а спасти жизнь наших ребят, русских ребят.

Момент истины расставил все точки над «і». Минск сделал важный ход в партии спецслужб. Оттуда вернулись герои, которых Родина ждала годами. Например, этот мужчина наказал одного из самых жестоких террористов. За это Вадима Красикова немецкая фемида приговорила к пожизненному заключению. Среди вернувшихся легенды разведки – восемь человек и двое детей.

Среди импортированных предатели и шпионы, 16 заключенных. Американские журналисты, бывшие морские пехотинцы, российские диссиденты. В современной истории России такого еще не было никогда – диссидентов на агентов меняли только во времена СССР.

Вадим Гигин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Самим обменом Запад признал, что те россияне, которые находились в местах заключения, которые были осуждены российским судом, это западная агентура. Это их, по-белорусски говоря, наймиты.





Обмен по самому выгодному курсу политической конвертации крупнейшей стране мира – соседней России – помогла совершить наша Беларусь. Александр Шатько:

Нас никто не завоевывал. Как говорят, великая Российская Империя подавила маленькую Беларусь и делает здесь все, что ей удобно и выгодно. На самом деле, это совершенно не так. Мы делаем этот жест. Это не жест доброй воли, вот вам нате, пожалуйста. Это нормальные, не только дипломатические, но и дружеские отношения. Потому что раз возникли такие ситуации у Российской Федерации, мы всегда помогали Российской Федерации, мы всегда подставляли плечо. Вадим Гигин:

В каком-то смысле Криегер был одним из ключевых элементов этого обмена. Это немецкий гражданин, осужденный за достаточно серьезные статьи, связанные с диверсиями, с терактом, к смертной казни. То есть это ключевой момент всей этой истории.