Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола.
Политические манипуляции и информационные вбросы – самые успешные компетенции в арсенале европейского истеблишмента. А теперь они накачивают свою военную мускулатуру и общественное мнение, провоцируя и другие страны инвестировать в оружие, а не промышленность.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам не нужна эта эскалация. Тогда почему до 5 % ВВП тратят на оружие и даже Литва, мы же видим, какие процессы там внутренние происходят. Они увеличивают, и без того скудный бюджет отправляют на вооружение. Зачем? Второй вопрос. К чему эта вся риторика? Наверное, они сами готовятся к этому. Поэтому я вам откровенно и честно говорю, я говорил это и Президенту России, и другим руководителям дружественных государств. Мы каждый день готовимся к войне, чтобы ее не было.
Лукашенко: вот он, XXI век – закрытое небо, колючая проволока и полное неприятие инакомыслия. Подробнее.
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