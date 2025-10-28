Беларусь вновь в центре внимания мировой политики. Минск принимает III Международную конференцию по евразийской безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступление Президента Беларуси перед участниками конференции стало не просто констатацией существующих проблем, а, по сути, программным заявлением с конкретным планом их решения. Некоторые моменты прозвучали резко, но с ключевым посылом: диалог вместо конфронтации и санкционного произвола.

Политические манипуляции и информационные вбросы – самые успешные компетенции в арсенале европейского истеблишмента. А теперь они накачивают свою военную мускулатуру и общественное мнение, провоцируя и другие страны инвестировать в оружие, а не промышленность.