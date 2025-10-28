Хозяйства Польши разоряются из-за аграрной политики властей

Благодаря аграрной политике польских властей на грани разорения оказались тысячи хозяйств. Их владельцев постоянно заставляют повышать расходы на производство, а о поддержке не может быть и речи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В пик сбора урожая овощей закупочные цены упали так, что фермеры оказались в большом минусе. Если тот же картофель у них закупается по 20 грошей за кило, то в магазине этот же товар уже стоит намного дороже – не менее трех злотых за килограмм. В результате, продав выращенную тяжелым трудом продукцию по сильно заниженной цене, фермер не в состоянии погасить ни кредит на технику, ни возместить траты на горючее и удобрения.