Лукашенко заслушал информацию по делу приговорённого к расстрелу гражданина Германии

На эту встречу Александр Лукашенко пригласил всех, кто глубоко погружен в этот процесс. В уголовном деле Криегера сразу шесть тяжких статей, среди которых «акт терроризма», «агентурная деятельность», «наемничество». По совокупности всех преступлений мужчине был вынесен смертный приговор. С прошением о помиловании он обратился к Президенту Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Пренеприятнейший вопрос в судьбе и жизни Президента, получивший очень серьезное звучание. Криегер Рико, гражданин Германии. Оказывается, только в 1993 году родился. Судом приговорен в Беларуси к исключительной мере наказания. По нашей Конституции и законам последнее слово всегда за Президентом. Обращается, не обращается. Я уже как-то говорил, что самое тяжелое в судьбе Президента – это подобные дела, связанные с исключительной мерой наказания. Но решение нужно принимать.

Александр Лукашенко:

Я хочу просто с вами в этом плане, может, и посоветоваться. Но услышать ваше мнение. Вы люди, непосредственно причастные к рассмотрению этого дела. И следователь, и адвокат, который, я так понимаю, защищал или должен был защищать Рико Криегера в суде. Ну и человек, который первым мне доложил о том, что у нас совершено соответствующее диверсионное действие, которое, к счастью, не привело к гибели людей. Насколько я знаю, суд вменил ему в вину не только это правонарушение. Поэтому я вас попрошу, вы меня проинформируйте, прежде чем я буду принимать решение по данному вопросу.