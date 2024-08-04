Настоящие белорусские гении – узнали самые высокие проходные баллы на бюджет

Надежду на то, что молодых ученых в нашей стране будет больше, дают и предварительные итоги вступительной кампании – 2024. Белорусские вузы завершили зачисление на бюджетные места, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вчера, 3 августа, был последний шанс перекинуть документы на платное отделение. Скоро мы узнаем результаты и этого этапа вступительной кампании. Но, что касается бюджетников, то многие вузы поделились итогами, и они впечатляют.

В этом году самый высокий проходной балл на бюджет в БГУ на мировую экономику. 395 баллов из 400 максимальных. Похожая картина на стоматологии в БГМУ и программной инженерии в БГУИР. Немного отстают экономическая информатика и прикладная информатика в Белгосуниверситете, но и разрыв минимальный. Так куда поступали настоящие белорусские гении и как им удалось покорить этот образовательный Олимп? Алеся Иванова – поступить правильно.

Степан Архипенко – признанный вундеркинд: физику и математику еще школьником щелкал как орехи, и не раз побеждал на международных олимпиадах по этим предметам. Сила притяжения знаний сработала и в этом году. Победа на республиканской олимпиаде обеспечила поступление в БГУ.

Степан Архипенко, студент Белорусского государственного университета:

К концу обучения, уже в 11 классе подумал, что физика – это здорово. Но если еще добавить знания программирования, то будет еще лучше, можно будет выбрать еще больше специальностей и заниматься чем-то интересным. Поступил в БГУ, факультет прикладной математики и информатики, на специальность «информатика».

Всего в этом году в БГУ без экзаменов приняли около 440 человек – это на 30 % больше, чем в предыдущую кампанию. Почти на 500 увеличили и в целом количество бюджетных мест. Как отметили в вузе, такой тенденции планируют придерживаться и дальше – специалисты нужны и подготовить их нужно на высший балл.

Виктор Кочин, проректор по учебной работе и интернационализации образования БГУ:

В этом году наблюдается значительный рост проходных баллов, что говорит о том, что, действительно, наше образование котируется и в этом году к нам пришли очень хорошие и мотивированные ребята. Мы мониторим и стараемся на будущее прогнозировать, какие специалисты будут востребованы, поэтому у нас есть такая тенденция. В этом году было три специальности: две – на факультет международных отношений, одна – на географическом факультете. Лукашенко: мы будто забыли, как в 90-е готовили толпы юристов, экономистов, которые пошли работать таксистами! – Подробности здесь.

Сегодня, когда каждый специалист на счету, кадровых перекосов быть не должно и для этого придется много учиться – причем, всем. Важен двусторонний процесс: когда система образования и реальный сектор экономики друг друга слышат. Как отмечают в Минобразования, в этом году работу над ошибками провели: набор проводили с учетом потребности кадров по каждому отдельному профилю.

Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Беларуси:

Уже сегодня проводится работа в части определения, изменения, оптимизации структуры специальностей с учетом заказа организаций реального сектора экономики и социальной сферы для того, чтобы разрыв исключить. Вместе с тем, также необходимо отметить, что кадровая безопасность и кадровое обеспечение предприятий не закрывается только молодыми специалистами, выпускниками, то есть здесь необходимо, чтобы организации и заказчики тоже проводили кадровую политику, чтобы молодые специалисты, опытные работники закреплялись.

Сегодня в государстве делается максимум, чтобы сберечь молодые мозги и юные белорусы стремились получать образование в родной стране. Впрочем, и сама молодежь понимает: мода на заграничный диплом прошла.

– Я считаю, что в Беларуси неплохое образование дают. Уезжать мне не очень хотелось. У меня тут семья, все мои друзья. Я очень люблю Минск.

– По статистике, по моему, БГУ входит в топ 500 вузов. Я думаю, что в целом, кадры из Беларуси ценятся даже больше во всем мире, чем те же из Европы.