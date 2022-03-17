Лукашенко: если Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, мы ответим

Новости Беларуси. Президент Беларуси 17 марта дал интервью японскому телеканалу TBS. Разговором с журналистом Канехира Шигенори Александр Лукашенко продолжает общение с представителями зарубежных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодняшний интервьюер – один из опытнейших. Он работает на телеканале с 1977 года. И в его портфолио не одно интервью с главами государства. Примечательно, что локацией для беседы выбрали Зеленый зал Дворца Независимости, тот самый, в котором в 2015-м проходили переговоры лидеров стран «нормандской четверки». Тему Украины не обошли стороной и в этот раз. Журналист интересовался личными и профессиональными взаимоотношениями нашего Президента с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, а также мнением о ситуации в соседней стране, путях решения украинского конфликта и роли в этом Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы не сказали о главном. В данной ситуации ни один белорусский солдат в Украине не воюет. Несмотря на их враждебную позицию, которую они заняли в отношении Беларуси, подталкиваемые Западом (мы перевернули эту страницу), я позвонил Зеленскому и предложил немедленно вступить в переговоры с Россией. Буквально на третий или четвертый день этой войны. И он принял это предложение. Мы организовали здесь, в Беларуси, три раунда переговоров. И сейчас эти переговоры в режиме видеоконференции продолжаются. Они идут. То есть мы не нападаем на Украину, мы не бомбим Украину. Мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы эти переговоры закончились вот в этом зале. Символично, что в этом зале. Договоры в Минске были подписаны тогда по Украине. Поэтому мы сторонники переговоров. Мы хотим, чтобы там был мир. Если там не будет мира, то не будет мира и в Беларуси с течением времени. Вот наша позиция.

Шигенори Канехира, журналист телеканала TBS (Япония):

А как в будущем, по мере развития событий? Беларусь будет принимать участие? Александр Лукашенко:

Если только Украина будет продолжать эскалацию в отношении Беларуси, то мы ответим. Что я имею в виду: они в момент конфликта 23-24 числа планировали нанесение удара по территории Беларуси. Я об этом говорил. С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают нашу государственную границу – летательными аппаратами, вертолет и так далее. Более того, в последнюю неделю они осуществили пуск двух ракет. Как минимум двух ракет «Точка-У» по территории Беларуси. К счастью, нам удалось их сбить. Поэтому если они будут провоцировать нас постоянно, мы вынуждены будем отвечать.

Но, господин Канехира, я практически убежден, что нам не придется воевать с Украиной. Западу не удастся втянуть нас в этот конфликт. У нас достаточно ума для того, чтобы не втянуться в этот конфликт, как нас сегодня американцы вместе со своими партнерами толкают к этому конфликту. Я убежден, что в ближайшее время этот конфликт – операция России – закончится миром. Господин Канехира, скажу вам впервые, главное сегодня – Россия предлагает Украине (Путин – Зеленскому, я это абсолютно точно знаю) абсолютно приемлемый вариант договора. И сегодня еще возможно, чтобы Украина с Россией договорились и Зеленский подписал с Путиным этот договор. Если Зеленский на это не пойдет, то, поверьте, ему придется с течением небольшого времени подписать акт о капитуляции. Россия в этой войне не проиграет. В этом вы, 100 %, убеждены тоже. Чем заканчивается война в случае победы одной из сторон, Япония это знает лучше, чем я.