Лукашенко помиловал Криегера! Реакция западных СМИ и мнения экспертов – новые факты резонансного дела

Нашумевшая история с помилованием Рико Криегера обрела резонанс во всех мировых СМИ. Решение Александра Лукашенко в отношении гражданина Германии, которому за совершенные преступления грозила смертная казнь, называют актом гуманизма. В Беларуси эта история рассматривалась открыто. Мы не скрывали ни фамилии, ни лица, чего не скажешь о западных журналистах, которые под видом якобы защиты, упоминали лишь имя преступника и всячески заблюривали его очертания, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интересна и реакция на итоговое решение белорусского лидера со стороны как и немецких медиа, так и самого МИД Германии. Она оказалась очень сдержанной. Сегодня представитель внешнеполитического ведомства Германии отказался комментировать вердикт Александра Лукашенко, лишь скромно отметив – цитата – что это была радостная новость для всех нас. Известна и реакция самого фигуранта этого громкого дела. Кадры, где Криегеру зачитывают решение Президента, появились в распоряжении в том числе и нашего телеканала. Подробности – в репортаже.

Это была самая главная ошибка в моей жизни. И, наверное, последняя. Всю ответственность за содеянное Криегер понимал. Последняя надежда была связана с решением Президента Беларуси.

Как вы себя чувствуете?

– Хуже некуда.

– Вы готовы принять ту информацию, которую я вам доведу сейчас? Как я и говорил, ваша ситуация рассматривается лично Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

То, что уже обсуждал весь мир, он услышал сегодня. Кадры, где Криегеру зачитывают решение главы государства, не требуют лишних комментариев.

Учитывая сложившиеся обстоятельства, решением главы государства, его указом, вы помилованы.

– О, спасибо! Слава богу. Я за это молился. Спасибо, господин Лукашенко, спасибо! Спасибо за то, что вы меня простили. Рико Криегеру всего 30 лет, он гражданин Германии. Небольшая деталь для размышления: с немецкого его фамилия переводится как «воин». В Беларусь он приехал в октябре 2023 года. Вовсе не как турист. А с конкретными заданиями от украинских спецслужб.

Год назад я принял решение поехать в Украину, чтобы войти в состав иностранного легиона наемников. По моим сведениям, в Украине сейчас около 122 формирований из иностранных наемников. Я отправлял заявки во все, что смог найти. Но оказалось, что процесс проверки документов достаточно длительный, меня это не устраивало.

И то формирование, которое откликнулось быстрее других, предложило вступить в свои ряды, однако после своего рода тренировки, выполнения задания. Поначалу это были задания из серии: просто сфотографировать интересующие СБУ объекты. После же Криегеру поручили задание: попросили забрать из тайника рюкзак и оставить его у платформы на ж/д-станции Озерище рядом с рельсами. Позже там произошел взрыв.

Сейчас меня успокаивает, что никто не пострадал, что не было человеческих жертв. Официально МВД Германии признает участие около 60 наемников в украинском конфликте, большую часть которых называют «ультраправыми активистами» то есть членами нацистских партий и движений. Но не исключено, что немецких наемников в ВСУ в разы больше. В начале 2024 года озвучивалась цифра в 235 человек.

Александр Сосновский, политолог (Германия):

Вопрос, который касается юридических законов Германии, которые наемничество запрещают. То есть по большому счету, если представить себе, что этот молодой человек сейчас будет выдворен на свою родину, то по идее его должны судить здесь. Я думаю, что до этого в Германии не дойдет, а найдут какие-то причины, чтобы это все списать: ну, он как бы там был давно не на службе и вообще не имел никакого отношения к государству. Это было его личное решение.

В уголовном деле Криегера шесть тяжких статей. Среди которых «акт терроризма», «агентурная деятельность», «наемничество». Но и тут западные СМИ в поисках новых поводов для дискредитации нашей страны попытались, ожидаемо, вывернуть историю в свою сторону. «The Guardian» пишет: «Криегер в наручниках появился в постановочном телеинтервью. В программе не было никаких доказательств вины Криегера, кроме его признания».

Риторика Великобритании вполне ожидаема. Она занимает «непримиримую» позицию в отношении России и Беларуси. И с точки зрения британцев, казнь Криегера, наоборот, была желательна: она ухудшила бы и без того сложные белорусско-немецкие отношения.

Андрей Лазуткин, политолог:

Надо понимать, что ФРГ изначально знала, что человек задержан и будет осужден по тяжелой статье. Но все это время, пока шло следствие, я так понимаю, что с ФРГ не договорились о каких-то мерах по обмену и так далее, поэтому эти вещи были опубличены, было уже на уровне Президента принято решение, сначала вынесен приговор о помиловании, чтобы, я так понимаю, немного поднять ставки. То есть процесс либо будет ускорен, либо он будет продолжаться так, как до этого продолжался, тихо, закрыто и на уровне консультаций МИДа.

Александр Семченко, доктор политических наук, военный эксперт:

Комментируя каким образом? Какое бы преступление, какие бы ложные надежды, когда они любую доброту принимают за слабость. Но в данном случае, мне кажется, важно для Лукашенко и Беларуси не обращать внимание на их реакцию. Потому что все, что делается и белорусами, и русскими, это делается для себя самих. Чтобы не потерять в первую очередь себя самих, чем мы, восточные славяне, отличаемся от них. В том, что у них человек в приоритете на словах, а у нас на деле. По совокупности всех преступлений Криегеру был вынесен смертный приговор. С прошением о помиловании он обратился к нашему Президенту. Лукашенко заслушал информацию по делу приговоренного к расстрелу гражданина Германии. Подробности.

На этот важный разговор Александр Лукашенко пригласил всех тех, кто глубоко погружен в процесс. От главы КГБ до журналиста, присутствующего на судебных заседаниях по делу Криегера. Зачем это было главе государства? Принимая такое серьезное решение – помиловать или нет – Президенту важно было услышать объективное и компетентное мнение каждого. Отбросив сейчас всю политическую мишуру, можно ли представить подобного формата разговор в других странах? Не это ли наглядный пример настоящей демократии, в отсутствии которой так часто упрекают Беларусь? Через несколько часов после этого разговора на уровне Президента станет известно: Александр Лукашенко принял решение. И оно в пользу Рико Криегера.