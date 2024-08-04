Белорусская деревня возрождается! Как концепция обслуживания на селе повлияла на уровень жизни?
В Беларуси разработали концепцию обслуживания сельского населения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Документ находится на рассмотрении в правительстве. Одним из разработчиков стал Белкоопсоюз. Подключились и другие госорганы. Их работу курировал МАРТ. Президент всегда говорит, что мы не можем потерять деревню. Это нам аукнется, а потому в Беларуси нацелены на то, чтобы жизнь даже в самых небольших населенных пунктах была на достойном уровне. Отсюда и новые предложения, как это сделать, которые изучали наши корреспонденты.
И груши даже! Обалдеть!
Именно так, с небольшими, но душевными презентами из своего сада местные жители встречают любимого продавца. Уже много лет раз в неделю автомагазин Белкоопсоюза приезжает к ним в деревню Моньковичи. Все самое необходимое в наличии.
Местные жители признаются, им и не нужен стационарный магазин, кто в него будет ходить? Ведь деревня очень большая, а жителей всего 38 человек, все пожилые, им уже тяжело преодолевать дальние расстояния из одного конца населенного пункта в другой. Кооператоры пошли людям навстречу, организовали целых четыре остановки автомагазина. К тому же, пустили по маршруту новую машину отечественного производства. Такую весной в Костюковичах демонстрировали Президенту. Ее уж точно не назовешь автолавкой – полноценный магазин на колесах. Учтены все пожелания: как продавцов, так и покупателей.
Жанна Гудинович, продавец автомагазина:
Вместимость очень большая, заморозки мы можем очень большой ассортимент взять. Холодильная установка очень большая двухдверная.
По ту сторону автолавки – расширенная витрина. Выбор товаров как на ладони.
Алина Рожко, жительница деревни Моньковичи:
Выкладки намного больше, поэтому намного интереснее стало, больше видим мы, мы же всегда глазами все покупаем. Намного лучше стало, новая машина, это просто прелесть!
Новейшую модификацию автомагазинов уже оценили и в других регионах страны. В этом году кооператоры планируют закупить больше сотни таких машин. Обновление автопарка было одним из поручений главы государства. И Белкоопсоюз мобилизовался после февраля, когда подвергся жесткой критике от Александра Лукашенко.
Лукашенко: потерять такую уникальную структуру, как Белкоопсоюз, мы не должны!
Тогда по результатам собрания Президент поручил правительству выработать общереспубликанскую концепцию обслуживания сельского населения. Необходимо заинтересовать всех субъектов хозяйствования, создать стимулирующие условия. На сегодня документ уже разработан и утвержден. Особая роль в нем у Белкоопсоюза – это подспорье в решении проблемных вопросов.
Подробности в видео.