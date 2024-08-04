Белорусская деревня возрождается! Как концепция обслуживания на селе повлияла на уровень жизни?

В Беларуси разработали концепцию обслуживания сельского населения, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Документ находится на рассмотрении в правительстве. Одним из разработчиков стал Белкоопсоюз. Подключились и другие госорганы. Их работу курировал МАРТ. Президент всегда говорит, что мы не можем потерять деревню. Это нам аукнется, а потому в Беларуси нацелены на то, чтобы жизнь даже в самых небольших населенных пунктах была на достойном уровне. Отсюда и новые предложения, как это сделать, которые изучали наши корреспонденты.

И груши даже! Обалдеть! Именно так, с небольшими, но душевными презентами из своего сада местные жители встречают любимого продавца. Уже много лет раз в неделю автомагазин Белкоопсоюза приезжает к ним в деревню Моньковичи. Все самое необходимое в наличии.

Местные жители признаются, им и не нужен стационарный магазин, кто в него будет ходить? Ведь деревня очень большая, а жителей всего 38 человек, все пожилые, им уже тяжело преодолевать дальние расстояния из одного конца населенного пункта в другой. Кооператоры пошли людям навстречу, организовали целых четыре остановки автомагазина. К тому же, пустили по маршруту новую машину отечественного производства. Такую весной в Костюковичах демонстрировали Президенту. Ее уж точно не назовешь автолавкой – полноценный магазин на колесах. Учтены все пожелания: как продавцов, так и покупателей.

Жанна Гудинович, продавец автомагазина:

Вместимость очень большая, заморозки мы можем очень большой ассортимент взять. Холодильная установка очень большая двухдверная.

По ту сторону автолавки – расширенная витрина. Выбор товаров как на ладони.

Алина Рожко, жительница деревни Моньковичи:

Выкладки намного больше, поэтому намного интереснее стало, больше видим мы, мы же всегда глазами все покупаем. Намного лучше стало, новая машина, это просто прелесть!