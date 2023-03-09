«Ребята, сели в очередной раз в лужу». Вадим Гигин о провокации в Мачулищах
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин.
Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
Для чего это было нужно? Конечно же, одна из целей была – это и срыв визита Президента в КНР. Мы видим, какая реакция была на этот визит. Это одно из самых значимых международных событий этого года. Приковано было внимание, без преувеличения, всего мира. И комментарии шли соответствующие. Это информационно-пропагандистский эффект, показать какую-то нашу слабость. Якобы наличие там партизанского движения, как они говорят. Слушайте, с одной стороны, они же наших партизан поливают грязью (советских), а с другой стороны пытаются этим святым именем прикрываться. Ну ладно. Это отдельно можно поговорить об этом. Затем, конечно, еще очень важный момент. Они же еще с осени прошлого года готовили провокацию на границе, мы это знали, об этом открыто говорили.
Григорий Азаренок, СТВ:
Президент об этом полгода назад сказал уже.
Вадим Гигин:
План известен. Захват районного центра или сельсовета с целью показать, что какая-то территория под их знаменем, БЧБ-тряпку эту вывесить. Все это осуществят украинские спецслужбы вместе с польскими – такой вариант, они тут вместе работают. Какая-то группка предателей, кто-то вбросит, их не жалко. Это было предотвращено. Мне доводилось быть на границе, видеть, как работают наши пограничники, силы специальных операций. Искуснейшей работой это было предотвращено. Но надо же что-то показывать! Вот они типа вот, давайте такой результат. На что было рассчитано? Что мы поведемся, начнем комментировать, вбрасывать, рассказывать. Что-то оправдываться. Было молчание. Оторопь, раздражение: «А, молчат! Ну, давай-ка, мы тут сейчас накрутим!»
Григорий Азаренок:
«Самолет никогда не взлетит!»
Вадим Гигин:
Что-то придумали, что кто-то отрицал, говорили: фейк. По итогу и есть фейк. Их версия – это фейковая версия. Самолет реально летает, я с Владимиром Рудольфовичем Соловьевым был на этой площадке незадолго до того. Мы видели, как охраняется этот аэропорт. Панцирь и все, что положено. Мощнейшая машина А-50 – безусловно. Давайте теперь посмотрим. Они пытаются забыть все, что они наговорили. Первое: никогда не взлетит.
Григорий Азаренок:
«Куча металлолома».
Вадим Гигин:
Получите по вашему пятачку! А, «никогда не взлетит», «куча металлолома», «приехали забирать». Второй удар по вашему пятачку! Этому же Азарову не верят такие же предатели, как и он. Там уже идет раздрай между ними.
Григорий Азаренок:
Над ним уже смеются все откровенно.
Вадим Гигин:
Они пытаются сказать, что это какая-то реакция Президента. Президент спокойно, последовательно рассказывает, что было на самом деле. Дело, слово идут у нас рядом. Это не какие-то пустые вбросы. И Лукашенко просто так награды не раздает.
Григорий Азаренок:
Напомню, что главы КГБ и МВД, ГПК получили награды за эту специальную операцию.
Вадим Гигин:
Поздравляем наших генералов. Получили и получат еще награды и поощрения те оперативники, которые работали.
Григорий Азаренок:
Вплоть до того пограничника, как сказал Президент, который не пустил шпиона СБУ.
Вадим Гигин:
Конечно, четкая, слаженная работа. И мы показываем результат. И с другой стороны просто истерика. Что они только ни пытаются накидывать, как себя ни оправдывать. Ребята, сели в очередной раз в лужу. Они сели в лужу. И безусловно, никакие здесь оправдания уже не помогут. И мы видим, как начинается у них выяснение отношений, кто же виноват в этом провале.
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