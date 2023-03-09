«Ребята, сели в очередной раз в лужу». Вадим Гигин о провокации в Мачулищах

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Для чего это было нужно? Конечно же, одна из целей была – это и срыв визита Президента в КНР. Мы видим, какая реакция была на этот визит. Это одно из самых значимых международных событий этого года. Приковано было внимание, без преувеличения, всего мира. И комментарии шли соответствующие. Это информационно-пропагандистский эффект, показать какую-то нашу слабость. Якобы наличие там партизанского движения, как они говорят. Слушайте, с одной стороны, они же наших партизан поливают грязью (советских), а с другой стороны пытаются этим святым именем прикрываться. Ну ладно. Это отдельно можно поговорить об этом. Затем, конечно, еще очень важный момент. Они же еще с осени прошлого года готовили провокацию на границе, мы это знали, об этом открыто говорили.

Григорий Азаренок, СТВ:

Президент об этом полгода назад сказал уже.

Вадим Гигин:

План известен. Захват районного центра или сельсовета с целью показать, что какая-то территория под их знаменем, БЧБ-тряпку эту вывесить. Все это осуществят украинские спецслужбы вместе с польскими – такой вариант, они тут вместе работают. Какая-то группка предателей, кто-то вбросит, их не жалко. Это было предотвращено. Мне доводилось быть на границе, видеть, как работают наши пограничники, силы специальных операций. Искуснейшей работой это было предотвращено. Но надо же что-то показывать! Вот они типа вот, давайте такой результат. На что было рассчитано? Что мы поведемся, начнем комментировать, вбрасывать, рассказывать. Что-то оправдываться. Было молчание. Оторопь, раздражение: «А, молчат! Ну, давай-ка, мы тут сейчас накрутим!»