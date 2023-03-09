В Кобрине прокладывают турмаршруты с помощью нейросети. Посмотрите, как работает искусственный интеллект

Новости Беларуси. В стране с помощью нейросети проложили новые туристические маршруты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чтобы создать их с нуля, требуется анализ большого объема информации – искусственный интеллект оптимизирует процесс и позволяет создать туристический продукт под индивидуальный запрос гостя. Новый подход уже используют в Кобрине, где успешно разработали навигационно-туристический проект «Познай Кобрин». Какой регион Беларуси стал самым посещаемым туристами и чем еще искусственный интеллект может быть полезен? Знает наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Тренд, который уже покорил социальные сети. Искусственный интеллект создает портреты белорусских городов, если бы они были людьми. В основе графики – кодовые слова, которые лучше всего отражают историю места. Использовать нейросети можно шире, уверен Виктор Логвинович, создатель навигационно-туристического проекта «Познай Кобрин».

Виктор Логвинович, создатель проекта «Познай Кобрин»:

Можно виртуально путешествовать, можно открыть интерактивную карту, определить свое местоположение и посмотреть, как выглядело здание именно в то время. Единая экосистема стоит, что за объекты, подписаны вот. Так сделан туристический маршрут по всему Кобрину.

За проектом «Познай Кобрин» в Инстаграме следят рекордные более 700 тысяч подписчиков, многие из которых приезжают в райцентр уже оффлайн. А сайтом ежедневно пользуется порядка 10 тысяч человек из разных уголков планеты. Нейросети помогают анализировать информацию и прокладывают турмаршруты, составляют портрет туриста, выводят топ-мест и запросов пользователей: что и как он ищет в интернете.

Виктор Логвинович:

Чтобы сделать те же самые туристические маршруты, нужно перелопатить очень большой объем данных, информации, вспомнить историю, где-то посмотреть архивы. А нейронная сеть позволяет в кратчайшие сроки по данным материалам, по ключевым словам, по карте интерактивной собрать, построить туристический маршрут. Уроженец Кобрина – учитель математики в школе, а параллельно создатель самого успешного туристического продукта в Беларуси. Сперва Виктор научил нейросеть превращать черно-белые фото в цветные. Старинный Кобрин ожил в тысячах фотографий: от 1920-х годов до современности.

Виктор Логвинович:

Архивные фотографии в годы войны, полностью все архивы были уничтожены. Чтобы восстановить архивы, пришлось делать запросы и в Польшу, и в Германию, и в Израиль. И простые люди присылали нам эти фотографии. Качество восстановили, а потом преобразовали в цвет, чтобы людям можно было передать атмосферу того времени, которое было, потому что черно-белые фотографии ту атмосферу не передают, те ужасы и страхи, которые там были. Есть и военные фотографии. В будущем данные от нейросети можно учитывать при распределении финансирования для наиболее популярных туристических мест.

Виктор Логвинович:

Очень много тех же самых поляков приезжает, немцев в Кобрин. Им нравится архитектура, культура. Поляки очень любят наш город, поэтому любят приезжать, потому что их история тесно связана. Только за 2022 год туристический поток в Брестской области вырос в 2,5 раза и составил 1,5 миллиона гостей. Регион стал лидером в Беларуси по посещаемости.

Наталья Михальчук, главный специалист управления спорта и туризма Брестского облисполкома:

В последние годы стоит отметить, что Брестская область по развитию внутреннего туризма занимает одну из лидирующих позиций – в республике мы вторые после Минска. Если посмотрим на безвиз, область посетило 3 000 иностранных гостей, что в 10 раз превышает показатель 2021 года. В основной массе это туристы из Польши, Федеративной Республики Германии, Литвы.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Более 70 тысяч безвизовых туристов въехали в Беларусь только за два месяца этого года: латыши, литовцы, поляки. И это в условиях, когда погранпереходы либо закрыты, либо пропускают лишь половину, а то и треть от нормы. Пока власти соседних стран меряются в неадекватности ограничительных мер, жители их стран открывают Беларусь заново.