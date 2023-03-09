«Выявят всех». Как в Беларуси будут находить изменщиков родины? Обсудили Азарёнок и Гигин

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим поездку на Донбасс и подлую попытку теракта в Мачулищах. В гостях председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин. Григорий Азаренок, СТВ:

Президент подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Кратко расскажу об этом документе. Уголовная ответственность за измену государству для чиновников, силовиков, людей, которые давали присягу, в том числе с применением исключительной меры наказания смертной казни. За преступления антигосударственной направленности устанавливается дополнительное наказание в размере до 50 000 базовых величин. Вводится уголовная ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных Сил, это как в России действует закон о фейках, об армии и других воинских формированиях, с 3 до 10 суток увеличивается срок задержания, предусматривается освобождение от уголовной ответственности тех лиц, которые осуществляли подготовку к нападению на учреждения, пользующиеся международной защитой, или же к совершению диверсии, однако отказались от своих намерений и оказали содействие в предотвращении названых преступлений. За последний час бурно обсуждают. Патриотично настроенные россияне пишут: нам бы так, как Батька, посмотрите, так и надо. Но в современных условиях гибридные войны против нашей цивилизации, такие законы военного времени необходимы.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Давайте прямо скажем, что Беларусь пример для многих в России, это уже не секрет. Мы, будучи на Донбассе, от самых разных людей, от молодежи, студентов, пожилых людей, среднего возраста, бойцов на передовой слышали самые теплые слова о нашем Президенте. Слово «Батька» там звучало буквально от каждого, кто с нами взаимодействовал. Григорий Азаренок:

И с какой радостью люди принимали подарок «Мерч Первого». Вадим Гигин:

Мы взяли с собой наши толстовки, майки, кепки. Это вызывало всегда восторг. Что касается данного закона, то давно говорили, что никто миндальничать не будет. Если покаялся, сознал вину, приходи, простим, дадим шанс жить нормальной жизнью в нашей уютной и спокойной Беларуси. Если задумал разрушить этот уют, спокойствие, внести хаос, войну, то отвечай по полной программе. Ты хотел убивать – ты будешь убит.