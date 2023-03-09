«Они понимают, за что борются. Это самое главное». Гигин рассказал о своей поездке на Донбасс

Григорий Азаренок, СТВ: Люди не в отчаянии на Донбассе? Есть радость хоть какая-то у них в душе? Это то, о чем вы говорили. Представьте просто, пожалуйста, ситуацию. Там постоянно слышна эта артиллерийская канонада. Каждый день то 10 прилетов, то 20, то несколько. Очень интересно рассказывают о логике этих обстрелов. То есть иногда бывает, хохлы ночью бьют, иногда укронацисты, которые там стоят. Иногда какие-то у них перерывы, праздники, еще что-то. Но при этом слышна постоянно эта канонада.

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Давайте вспомним, когда мы с вами были на Запорожской АЭС, там обстрелы с украинской стороны шли как по расписанию. Помните, мы с утра выдвинулись, говорят, обычно в два начинается, но зная, что журналисты, могут и внезапно накрыть. Или где Орехов, Пологи – фронт стоит на запорожском направлении. Нам говорили, что в селах люди живут с 7 утра до 11, дальше начинаются перестрелки, на выходных где-то затихает. Так вот, сейчас на Донецке нет никаких перерывов. Мы когда приехали, чтобы вы понимали, в Донецке практически нет воды. Вода идет по расписанию. Мы жили в гостинице, там надо наполнять – работники помогали, спасибо им большое. Конечно, то, что люди делают, чтобы те, кто приезжает, могли на какой-то уют рассчитывать, это просто потрясающе. Я хотел бы высказать огромные слова благодарности работникам жилищно-коммунальных служб, гостиничной. Всем, с кем мы сталкивались в Донецке. Люди наполняют ванны, мы видели с вами, как в квартирах люди там живут, в каких условиях. И при этом они понимают, за что они борются. Это самое главное.

Сейчас нет какого-то расписания. Ты можешь и в три часа ночи проснуться, слышать канонаду. Мы жили в центре Донецка, там канонада слышна постоянно. И когда ты подъезжаешь в район «Донбасс Арены», там отель «Виктория», снесена крыша. И вот уже с этой «Донбасс Арены», там проспект Мира идет, канонада слышна, ты четко различаешь, где идут хлопки, система ПВО, где пакетами работают «Грады». Я уж не говорю о дороге на Горловку через Ясиноватую. Авдеевка – это буквально в каких-то паре километрах, когда ты едешь по дороге и тут ты видишь, как с нашей стороны работают «Грады» с полевой позиции. Люди радуются, когда мы выезжали в Горловку. Говорят, Бог с нами. Потому что пошел снег, было пасмурно. Туман. Работают беспилотники. Мы видели, как люди радуются. Мы приехали в местные центры творчества, где хранят память о погибших детях. 22 ребенка в Горловке погибли в результате обстрела. Конечно, это тяжело слушать, эти истории. И эти женщины-сотрудницы радовались, что пасмурно – наверное, сегодня хотя бы большую часть дня этих обстрелов не будет.