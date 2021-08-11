Дмитрий Пиневич о Роме Когодовском: «Будет представлен к награде за спасение при пожаре своего братика»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил представить к наградам врачей, которые боролись за жизни мальчишек, получивших тяжелейшие ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко поручил представить к наградам врачей, которые боролись за жизни мальчишек, получивших тяжелейшие ожоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В апреле пострадавшие попали в ожоговый центр больницы скорой медицинской помощи. Один из них, Вадим Пальченко, был доставлен из Мстиславля. Мальчик получил электротравму, зацепившись удочкой за провода.
«Несколько раз ехали и останавливались по дороге – ему плохо было». Подробности спасения и трагедии в Мядельском районе
Еще одного подростка в тяжелом состоянии доставили из Мядельского района. Речь о Романе Когодовском, который, героически спасая своего двухлетнего брата из горящего дома, получил более 60 % ожогов тела.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Требование спасти жизнь детей и вернуть их к нормальной жизни – то, что звучало у главы государства. И сегодня можно сказать о том, что это поручение выполнено. И сегодня для нас поступило очень приятное поручение о представлении к государственным наградам наших высококлассных специалистов, которые непосредственно оказывали медицинскую помощь данным мальчишкам и победили в этой страшной борьбе с этой страшной болезни. И не менее приятная новость: наш Роман будет представлен к награде за спасение при пожаре своего братика.