Стреляют по камерам и вешают манекены русских солдат. Узнали об украинских провокациях у журналистки

Григорий Азаренок, СТВ: Что творится на белорусско-украинской границе? Мы видим, чем они там занимаются. Они постоянно минируют, потом что-то разминируют. Пихают эти обезьяны с гранатой. Какие-то непонятные люди, непонятные формирования. Сейчас их там примерно 20 тысяч человек. Уже сколько было провокаций, всего такого, что можно было не вытерпеть, нажать на курок в ответ на эти беспилотники, на эти жесты. Что это за чудо бандеровское стоит с той стороны? Но наши спокойно снимают, на провокации не поддаются и не дают врагу возможности совершить против нас агрессию. Как ты считаешь? Ты же была на границе.

Анастасия Бенедисюк, обозреватель Белтелерадиокомпании:

Я на самом деле восхищена теми людьми, белорусами, которые несут службу на границе. Когда мы уезжали с границы, мужчины из съемочной группы, операторы, водители, мы не были удивлены на самом деле. Мы понимаем, что армия у нас такая и пограничники наши такие. Но это приятно еще раз увидеть, самим понять, что они не реагируют на это. Хотя нам, наверное, сложно это понять. С утра, когда они заступают на службу, включают громкоговоритель, говорят «перейдите на сторону света». Причем длится это достаточно долгое время. Они стреляют по камерам видеонаблюдения. В ночное время в эти же камеры видеонаблюдения светят лазером. Мы понимаем: это тоже все провокация. Мы были на участке границы, где буквально через метр от нашей границы висит повешенный манекен. И одет он в форму русского солдата. Мы видели то, что осталось от столбов, пограничных знаков. Они все это делают с какой целью? Исключительно с целью, чтобы Беларусь вступила и как-то ответила.