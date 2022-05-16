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Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»

16 мая 2022 19:44
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Новости Беларуси. 16 мая во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню семьи. Спикерами для школьников стали духовные наставники, лидеры мнений, кто успешно совмещает семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным переписи населения, в Беларуси насчитывается более 2,5 миллиона семей. Узами связаны свыше 8 миллионов человек – 86 % населения страны. В Беларуси разработана обширная программа поддержки и развития.

Кристина Протосовицкая с подробностями.

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»-1

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – писал Лев Толстой. И сколько лет бы ни прошло, проблема отцов и детей по Тургеневу остается в фарватере вопросов жизни каждого человека. Пока школьники муштруют учебники по литературе, но в будущем их ждет свой осознанный выбор – выбор семьи.

Судьбы семей определяют общую социальную и политическую панорамы для всей страны. В этом маленьком мире живут свой патриотизм, традиции, ценности и духовность. А уважение и солидарность – то, на чем строится каждое цивилизованное общество.

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»-4

Для меня семья – это несколько людей, которые связаны не только родственными, кровными узами, это еще люди, которые всегда готовы поддержать друг друга.

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»-7

Это не просто мама, папа, брат, сестра. Это действительно близкие тебе люди.

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»-10

Страна и складывается из семей. И в семье воспитывается, например, патриотичность, что и важно для страны.

Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»-13

Если народ сплоченный, то это как одна огромная семья.

«Наша молодежь вдумчивая». Единый урок в честь Дня семьи прошел в школах Беларуси. Читайте здесь.

# Брак и семья # общество # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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