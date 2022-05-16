Белорусские школьники: «Если народ сплочённый, то это как одна огромная семья»

Новости Беларуси. 16 мая во всех школах Беларуси прошел единый урок, посвященный Дню семьи. Спикерами для школьников стали духовные наставники, лидеры мнений, кто успешно совмещает семью и карьеру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По данным переписи населения, в Беларуси насчитывается более 2,5 миллиона семей. Узами связаны свыше 8 миллионов человек – 86 % населения страны. В Беларуси разработана обширная программа поддержки и развития. Кристина Протосовицкая с подробностями.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

«Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – писал Лев Толстой. И сколько лет бы ни прошло, проблема отцов и детей по Тургеневу остается в фарватере вопросов жизни каждого человека. Пока школьники муштруют учебники по литературе, но в будущем их ждет свой осознанный выбор – выбор семьи. Судьбы семей определяют общую социальную и политическую панорамы для всей страны. В этом маленьком мире живут свой патриотизм, традиции, ценности и духовность. А уважение и солидарность – то, на чем строится каждое цивилизованное общество.

Для меня семья – это несколько людей, которые связаны не только родственными, кровными узами, это еще люди, которые всегда готовы поддержать друг друга.

Это не просто мама, папа, брат, сестра. Это действительно близкие тебе люди.

Страна и складывается из семей. И в семье воспитывается, например, патриотичность, что и важно для страны.