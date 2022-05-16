«Бой покажет». Можно ли сказать, что стандарты НАТО лучше других военных организаций?

Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Когда Президент говорил, он иногда даже напрямую говорил, готовы ли мы платить и деньгами. Один из ведущих российских журналистов спросил, что лучше: дорога до города либо содержание армии? Ответили, что содержание армии. Потому что не будет армии – дорога не нужна. Эти пресловутые натовские стандарты, о которых все говорят: Украина переходит на стандарты НАТО, Польша переходит на стандарты НАТО. Нас ими пугают, а чем эти стандарты лучше наших?

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:

Бой покажет, лучше или хуже. Переход на стандарт НАТО – это перевод всю организационную штатную структуру, переход на новое вооружение.

Кирилл Казаков:

Но украинцы не умеют пользоваться английскими гаубицами.