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«Бой покажет». Можно ли сказать, что стандарты НАТО лучше других военных организаций?

16 мая 2022 19:41
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Новости Беларуси. Юбилей Организации Договора о коллективной безопасности, встреча лидеров стран-участниц и будущее Казахстана в ОДКБ. Какова роль организации для Беларуси? Военные эксперты, милитари-практики, дипломаты и аналитики-международники в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Когда Президент говорил, он иногда даже напрямую говорил, готовы ли мы платить и деньгами. Один из ведущих российских журналистов спросил, что лучше: дорога до города либо содержание армии? Ответили, что содержание армии. Потому что не будет армии – дорога не нужна. Эти пресловутые натовские стандарты, о которых все говорят: Украина переходит на стандарты НАТО, Польша переходит на стандарты НАТО. Нас ими пугают, а чем эти стандарты лучше наших?  

Сергей Андреев, полковник запаса, экс-заместитель командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:  
Бой покажет, лучше или хуже. Переход на стандарт НАТО – это перевод всю организационную штатную структуру, переход на новое вооружение.  

Кирилл Казаков:  
Но украинцы не умеют пользоваться английскими гаубицами.  

«Бой покажет». Можно ли сказать, что стандарты НАТО лучше других военных организаций?-1

Сергей Андреев:  
Но сейчас в СМИ пишут, что до полутора тысяч военнослужащих Украины проходят обучение в различных центрах: в Польше, в Прибалтике. Поэтому чему-то их научат.  

Кирилл Казаков:  
Но воевать они лучше не научатся.  

Сергей Андреев:  
Вооружение бывшего Советского Союза рано или поздно заканчивается, сейчас именно поэтому их накачивают вооружением стран НАТО. Чтобы им воевать, нужно уметь.  

Кирилл Казаков:  
Либо покупать старое советское и продавать Украине.  

Сергей Андреев:  
У кого?  

Кирилл Казаков:  
По всему миру.  

Сергей Андреев:  
Сегодня в СМИ прошла такая заметка небольшая, что в Москве осудили двух граждан (россиянина и белоруса), которые попытались купить незаконно запчасти Ми-8 и вывезти их в Польшу. Для чего? Чтобы там отремонтировать Ми-8 и передать в торжественной обстановке Украине.  

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# НАТО # общество # Кирилл Казаков # Сергей Андреев # Фотофакт

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