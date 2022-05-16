Кандидат политических наук: «Мы защитились и обеспечили мир. Но для чего этот мир?»

Алена Сырова, СТВ: Может быть, тот вопрос, который глава государства задавал нашему народу на Послании белорусскому народу, стоит вынести на глобальный уровень (на уровень ОДКБ): готовы ли платить за свою безопасность больше? Готовы ли, учитывая экономическое состояние каждого государства и то, что большинство из участников подвержены санкционному прессингу?

Артем Свиридов, кандидат политических наук, доцент кафедры политологии БГЭУ:

Общество всегда готово будет. Вы только скажите или сформулируйте эту идею, к чему конкретно быть готовым. Даже ОДКБ вторично относительно того, что вы хотите сделать. Евразийское пространство продолжают разрывать Запад, Китай, Россия. Евразийское пространство оказывается на таком перепутье. И сегодня мы обсуждаем и не можем сказать, а что вы будете защищать. Обеспечивать военную безопасность – это одно дело. Мы защитились и обеспечили мир. Но для чего этот мир? Вы предлагаете некое развитие этого пространства?

Кирилл Казаков, СТВ:

Из Украины вывозят зерно, в Литве и Латвии коммуналка подорожала на 500 %, во Франции и Англии пропало подсолнечное масло. Я рассуждаю с точки зрения обычного обывателя. Я хочу это защищать. Я хочу, чтобы квартире был свет, чтобы мой ребенок ходил в школу, у меня был бензин заправиться, я абсолютно нормально получал зарплату и на выходные ездил на дачу. У меня нормальные правила нормального мира.

Артем Свиридов:

Это самый яркий пример, как расходятся интересы господствующего класса и большинства. Эти интересы часто прямо противоположны. При наличии тех элит, в частности в Восточной Европе, говорить о том, что общество будет способно для какого-то рывка, не приходится. Там необходима смена элит на тех, которые бы правили в интересах большинства.

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