«Я здесь с самого утра». Преподаватель БГУ о том, почему надо голосовать на референдуме

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент: В 31-й гимназии, где мы находимся, в 8 утра сразу три участка синхронно начали работу. Мы расположились на 18-м. Как видим, уже есть желающие выполнить свой гражданский долг. Среди них – преподаватель БГУ Артем Пухов. Почему решили прийти прямо к открытию участка?

Новости Беларуси. Участки во всех регионах уже работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что там происходит, спросим у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко. Ее съемочная группа в эти минуты встречает первых голосующих.

Артем Пухов, доцент кафедры уголовного права юридического факультета БГУ, член Конституционной комиссии:

Участие в голосовании – это долг каждого гражданина, поэтому я здесь с самого утра, чтобы исполнить этот гражданский долг.

Анастасия Ярощик-Корниенко:

Насколько я знаю, вы также принимали активное участие в работе Конституционной комиссии. Давайте вспомним, как это было. И для тех, кто только собирается на участок, напомним, какие основные изменения и дополнения в Основной закон страны.

Артем Пухов:

Безусловно, сегодня важнейшее общественно-политическое событие. Та конституционная реформа, которая, по сути, стартовала в 2016 году, сегодня подходит к определенному логическому завершению. Была проделана огромная работа и членами Конституционной комиссии, и рабочей группой. Отдельно я хочу сказать про наших граждан, которые очень активно и на этапе сбора предложений, и на этапе всенародного обсуждения принимали участие. Кроме того, активно граждане дискутировали на встречах в трудовых коллективах. Это действительно живой, народный проект, потому что каждый мог высказаться, высказывался. Более того, огромное количество пожеланий наших граждан в этом проекте были учтены.

Что касается основных изменений, то они касаются многих статей Конституции, безусловно, это и модернизация нашей политической системы. Конечно же, это вопросы взаимоотношения человек-общество-государство. Они касаются сохранения социальной направленности государства, вопросов социальной поддержки отдельных категорий нашего населения. Это и молодежь, и пенсионеры. Впервые в нашей Конституции появляется норма о защите прав инвалидов. События нынешнего дня показывают необходимость сохранения нашей исторической памяти, памяти о героическом подвиге белорусского народа во время Великой Отечественной войны.