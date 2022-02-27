«Я здесь с самого утра». Преподаватель БГУ о том, почему надо голосовать на референдуме

Новости Беларуси. Участки во всех регионах уже работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что там происходит, спросим у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко. Ее съемочная группа в эти минуты встречает первых голосующих.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В 31-й гимназии, где мы находимся, в 8 утра сразу три участка синхронно начали работу. Мы расположились на 18-м. Как видим, уже есть желающие выполнить свой гражданский долг. Среди них – преподаватель БГУ Артем Пухов. Почему решили прийти прямо к открытию участка?
Артем Пухов, доцент кафедры уголовного права юридического факультета БГУ, член Конституционной комиссии:
Участие в голосовании – это долг каждого гражданина, поэтому я здесь с самого утра, чтобы исполнить этот гражданский долг.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Насколько я знаю, вы также принимали активное участие в работе Конституционной комиссии. Давайте вспомним, как это было. И для тех, кто только собирается на участок, напомним, какие основные изменения и дополнения в Основной закон страны.
Артем Пухов:
Безусловно, сегодня важнейшее общественно-политическое событие. Та конституционная реформа, которая, по сути, стартовала в 2016 году, сегодня подходит к определенному логическому завершению. Была проделана огромная работа и членами Конституционной комиссии, и рабочей группой. Отдельно я хочу сказать про наших граждан, которые очень активно и на этапе сбора предложений, и на этапе всенародного обсуждения принимали участие. Кроме того, активно граждане дискутировали на встречах в трудовых коллективах. Это действительно живой, народный проект, потому что каждый мог высказаться, высказывался. Более того, огромное количество пожеланий наших граждан в этом проекте были учтены.
Что касается основных изменений, то они касаются многих статей Конституции, безусловно, это и модернизация нашей политической системы. Конечно же, это вопросы взаимоотношения человек-общество-государство. Они касаются сохранения социальной направленности государства, вопросов социальной поддержки отдельных категорий нашего населения. Это и молодежь, и пенсионеры. Впервые в нашей Конституции появляется норма о защите прав инвалидов. События нынешнего дня показывают необходимость сохранения нашей исторической памяти, памяти о героическом подвиге белорусского народа во время Великой Отечественной войны.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
То есть получился поистине народный документ?
Артем Пухов:
Действительно, этот документ очень отражает те социальные запросы, которые есть в нашем обществе. Он поистине всенародный. И самое главное – это, по сути, Конституция будущего. Конституция, по которой будем жить мы, наши дети, внуки.
В списках – 2 134 человека. Минчане пришли голосовать на референдум с первых минут открытия участка – подробности далее.