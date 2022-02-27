Минск готовит переговоры России и Украины. Они пройдут в Гомеле

Минск готовит переговоры России и Украины, обеспечивает решение протокольных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИД Беларуси заявил о прибытии российской делегации.

Встреча пройдет в Гомеле. Как сообщил пресс-секретарь, в российскую делегацию на переговоры с украинцами в Беларуси вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств России, включая Администрацию президента.