Прямой эфир

Минск готовит переговоры России и Украины. Они пройдут в Гомеле

27 февраля 2022 07:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Минск готовит переговоры России и Украины, обеспечивает решение протокольных вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. МИД Беларуси заявил о прибытии российской делегации.

Встреча пройдет в Гомеле. Как сообщил пресс-секретарь, в российскую делегацию на переговоры с украинцами в Беларуси вошли представители МИД, Минобороны, других ведомств России, включая Администрацию президента.

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине? Читайте далее.

# Международная политика # Анатолий Глаз

Другие новости рубрики

Все новости
«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?
27 февраля 2022 04:53

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?

«Власть коррумпировалась, молодёжь превращалась в «заробитчан». Пустовой о президентстве Зеленского
25 февраля 2022 18:00

«Власть коррумпировалась, молодёжь превращалась в «заробитчан». Пустовой о президентстве Зеленского

«Была та плохая основа, которая дала свои ростки. А всё остальное – политики». Почему начался конфликт в Украине?
25 февраля 2022 17:38

«Была та плохая основа, которая дала свои ростки. А всё остальное – политики». Почему начался конфликт в Украине?