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«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?

27 февраля 2022 04:53
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Вечером 26 февраля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продолжался около 1 часа 20 минут. Все вопросы касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт.

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?-1

Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России. Еще одна тема касалась вооружений – речь, в том числе шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос Президент Беларуси отреагировал замечанием – «фейк», отметив, что «если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном, и об обычном оружии речи быть не может».

«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?-4

В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко выразил готовность обеспечить переговорную площадку в любое время в любой точке Беларуси. Эммануэль Макрон во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу. Главы государств договорились о контактах в ближайшее время.

# Международная политика # Александр Лукашенко # Эммануэль Макрон # Фотофакт

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