«И об обычном оружии речи быть не может». Что обсудили Лукашенко и Макрон по конфликту в Украине?

Вечером 26 февраля состоялся телефонный разговор Александра Лукашенко с президентом Франции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он продолжался около 1 часа 20 минут. Все вопросы касались российско-украинского конфликта. Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт.

Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России. Еще одна тема касалась вооружений – речь, в том числе шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос Президент Беларуси отреагировал замечанием – «фейк», отметив, что «если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном, и об обычном оружии речи быть не может».