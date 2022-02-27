В списках – 2 134 человека. Минчане пришли голосовать на референдум с первых минут открытия участка

Новости Беларуси. Участки во всех регионах уже работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что там происходит, спросим у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко. Ее съемочная группа в эти минуты встречает первых голосующих.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

В 31-й гимназии, где мы находимся, в 8 утра сразу три участка синхронно начали работу. Мы расположились на 18-м. Как видим, уже есть желающие выполнить свой гражданский долг. Среди них – преподаватель БГУ Артем Пухов.

«Я здесь с самого утра». Преподаватель БГУ о том, почему надо голосовать на референдуме – читайте здесь.

В списках – 2 134 человека. Можно было проголосовать досрочно. Насколько активно проходит голосование на этом участке, мы поинтересовались у председателя участковой комиссии.