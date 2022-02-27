В списках – 2 134 человека. Минчане пришли голосовать на референдум с первых минут открытия участка

Новости Беларуси. Участки во всех регионах уже работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что там происходит, спросим у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко. Ее съемочная группа в эти минуты встречает первых голосующих.
Новости Беларуси. Участки во всех регионах уже работают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что там происходит, спросим у нашего корреспондента Анастасии Ярощик-Корниенко. Ее съемочная группа в эти минуты встречает первых голосующих.
Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
В 31-й гимназии, где мы находимся, в 8 утра сразу три участка синхронно начали работу. Мы расположились на 18-м. Как видим, уже есть желающие выполнить свой гражданский долг. Среди них – преподаватель БГУ Артем Пухов.
«Я здесь с самого утра». Преподаватель БГУ о том, почему надо голосовать на референдуме – читайте здесь.
В списках – 2 134 человека. Можно было проголосовать досрочно. Насколько активно проходит голосование на этом участке, мы поинтересовались у председателя участковой комиссии.
Алеся Громова, председатель участковой комиссии №18 Минска:
За время проведения досрочного голосования на участке № 18 Фрунзенского района Минска приняли участие порядка 34 % граждан, которые внесены в списки имеющих право принимать участие в республиканском референдуме. К нам в течение недели обращались жители нашего Фрунзенского района. Если человек по состоянию здоровья или каким-то другим объективным причинам не может прийти в помещение для голосования, то осуществляется голосование на дому. Сегодня можно обратиться в свою участковую комиссию до 18:00 с такой просьбой. Мы планируем начать голосование на дому, по месту жительства обратившихся граждан, с 15:00.
Анастасия Ярощик-Корниенко:
Основной день референдума стартовал. Гимназия, где расположены участки, не осталась в стороне от важного общественно-политического события. Здесь организована культурная программа, выставки для посетителей и, конечно же, буфет остается только добавить, что сегодня участки работают до 8 часов вечера, так что есть возможность еще прийти и выполнить свой гражданский долг. Не забудьте взять с собой документ, удостоверяющий личность.
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