Для референдума напечатано 7 миллионов 215 тысяч бюллетеней. Какой путь проходит документ от создания до утилизации?

Новости Беларуси. Каждый, кто принимает участие в референдуме, на руки, под личную подпись, получает бюллетень. Бланк – строгой отчетности, который надежно, не хуже национального паспорта, защищен от подделок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Важный документ печатают с пятипроцентным запасом на случай, если голосующий его случайно испортит. Путь бумажного свидетеля исторического выбора белорусов – от Дома печати до урны для голосования – проследил Евгений Пустовой.

По формату – А4, по содержанию – понятен. Задача – отразить мнение белорусов. Знакомьтесь – бюллетень. Без изысков, мейкап строг и понятен. Главное – защищен.

Елена Балдовская, секретарь Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Беларуси:

Определен текст и форма бюллетеня. С целью его защиты был определен соответствующий размер бюллетеня и установлено нанесение цветового фона на обратной стороне. Напечатано 7 миллионов 215 тысяч бюллетеней. Расчет этого количества осуществляется, исходя из того количества граждан, которые были включены в списки избирателей по предыдущей избирательной кампании. Сверху берется еще до 5 % бюллетеней, которые изготавливаются про запас.

Как только было принято решение о проведении референдума, члены ЦИК утвердили его вид. Традиционным роддомом бюллетеней является Дом печати. Сюда приезжают за важными документами представители всех регионов страны. Затем их развозят по всем округах, а там уже и участкам. Логистика отработана.

Александр Щербенок, председатель участковой комиссии:

В понедельник, накануне предварительного голосования, съездили в Центральную комиссию, получили под количество избирателей ровное количество бюллетеней. Мы там пересчитали, оформили акт приемки, привезли сюда. Собралась вся комиссия. Согласно действующему законодательству, это не менее 2/3. Мы эти списки пересчитали, на оборотной стороне списка есть отметки нашей комиссии, по две подписи минимально. Мы подписали, пересчитали, и они хранятся у нас в сейфе.

Из-за защитных функции напечатать бюллетень – не текст распечатать на принтере, не дешево. Но их порой портят. Нечаянно. Хотя появились призывы делать это целенаправленно – уничтожать бюджетные деньги. Появились призывы целенаправленно портить бюллетени. Как это прокомментировал председатель ЦИК? Читайте далее.